Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 10:12

Concepción: enfrentamiento entre grupos deja un herido y 10 aprehendidos

Hombre de pie en camisa de camuflaje habla a otros sentados, algunos atentos y otros relajados, en habitación sencilla.
Los detenidos tras enfrentamiento en Horqueta.Gentileza

El hecho se registró este sábado en el límite entre los departamentos de Concepción y San Pedro. Una persona fue herida y otras 10 quedaron aprehendidas, el origen del conflicto es por una disputa de tierras.

Por Aldo Rojas
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Los primeros reportes señalan que el hecho se produjo en la estancia denominada “El Rancho”, es una propiedad cercana al río Ypané, que divide los departamentos de Concepción y San Pedro. El lugar está ubicado en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

De acuerdo a las informaciones, recibidas el enfrentamiento se produjo en la mañana de este sábado cuando un grupo supuestamente que responde a la familia Lindstrom y otro a un ciudadano alemán Klaus Rainer Schmidt.

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La Policía Nacional llegó al lugar y aprehendió a un total de 10 personas, asimismo se informó que una persona, que pertenecería al grupo que responde Klaus, fue herida.

Los aprehendidos

Erico Romero Paredes, de 55 años, con antecedentes por violencia familiar y coacción, cuenta con prohibiciones varias, Marcial Javier González (37), posee antecedente por abigeato año 2025, José Luís Coronel (34), cuenta con arresto domiciliario por violencia familiar y tiene prohibiciones varias.

Leandro Sosa, indígena, de 35 años, Teodocio Pana (64), Jorge Garcete Gauto (31), Pastor Silvero Ojeda (59), posee antecedente por violencia familiar año 20221 y tentativa de homicidio año 2022.

Iván Piris, de 27 años, Fernanado Benítez, mayor de edad y sin mayores datos hasta el momento del procedimiento. También fue aprehendido Klaus Rainer Schmidt (59).

Interior de camioneta Toyota con rifles desordenados, termo rojo y mochila negra en ambiente exterior.
En el lugar del enfrentamiento se hallaron múltiples armas de fuego, armas blancas entre otros.

Durante el procedimiento se incautaron cuatro escopetas, un rifle, tres cuchillos y un machetillo.