Concepción: enfrentamiento entre grupos deja un herido y 10 aprehendidos

Los primeros reportes señalan que el hecho se produjo en la estancia denominada “El Rancho”, es una propiedad cercana al río Ypané, que divide los departamentos de Concepción y San Pedro. El lugar está ubicado en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.
De acuerdo a las informaciones, recibidas el enfrentamiento se produjo en la mañana de este sábado cuando un grupo supuestamente que responde a la familia Lindstrom y otro a un ciudadano alemán Klaus Rainer Schmidt.
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La Policía Nacional llegó al lugar y aprehendió a un total de 10 personas, asimismo se informó que una persona, que pertenecería al grupo que responde Klaus, fue herida.
Los aprehendidos
Erico Romero Paredes, de 55 años, con antecedentes por violencia familiar y coacción, cuenta con prohibiciones varias, Marcial Javier González (37), posee antecedente por abigeato año 2025, José Luís Coronel (34), cuenta con arresto domiciliario por violencia familiar y tiene prohibiciones varias.
Leandro Sosa, indígena, de 35 años, Teodocio Pana (64), Jorge Garcete Gauto (31), Pastor Silvero Ojeda (59), posee antecedente por violencia familiar año 20221 y tentativa de homicidio año 2022.
Iván Piris, de 27 años, Fernanado Benítez, mayor de edad y sin mayores datos hasta el momento del procedimiento. También fue aprehendido Klaus Rainer Schmidt (59).
Durante el procedimiento se incautaron cuatro escopetas, un rifle, tres cuchillos y un machetillo.