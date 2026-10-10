Policiales
10 de octubre de 2026 a la - 12:40

Intento de feminicidio en Limpio: agresor tiene orden de captura por violencia

Seis mujeres, entre ellas una niña de 12 años, fueron víctimas de feminicidios en las primeras dos semanas de 2026. Foto ilustrativa.
Imagen de referencia.

Un intento de feminicidio fue denunciado en la ciudad de Limpio, donde la víctima recibió varias puñaladas por parte de su agresor, pero que se salvó tras la intervención de su hijo, según el informe policial preliminar. El sospechoso fue identificado como Miguel Ángel Romero, quien cuenta con orden de captura por violencia familiar.

Por ABC Color
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Agentes de la Comisaría 67 de Villa Jardín, Limpio, informaron de un intento de feminicidio en el barrio de su jurisdicción.

La víctima, identificada como Rosi Ramona Pinho Gire, viuda de 63 años, domiciliada en el barrio, fue apuñalada reiteradas veces presuntamente por su exmarido, identificado como Miguel Ángel Romero, de 49 años de edad.

Según los registros de la Policía Nacional, el sospechoso cuenta con orden de captura por violencia familiar.

Los agentes intervinieron luego de que la mujer fue llevada al hospital por su hijo tras ser apuñalada.

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Víctima fue llevada al hospital por su hijo

Según indica el informe policial preliminar, se tuvo conocimiento del hecho a través del sistema 911, por lo que el personal acudió hasta el Hospital de Limpio.

En el centro asistencial fueron recibidos por Lindolfo Ramón Ávila Pinho, de 38 años, hijo de la víctima. Este manifestó a los agentes que presenció como el sospechoso atentó contra la humanidad de su madre, por lo que intervino y la auxilió trasladándola hasta el hospital.

Los policías comunicaron el hecho al fiscal de turno, Víctor Villaverde.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.