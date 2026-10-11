Policiales
11 de octubre de 2026 a la - 11:14

Roban 60 kilos de cabello en asalto con toma de rehenes en Pedro Juan Caballero

La vivienda atracada está situada en el barrio Mariscal Estigarribia, de Pedro Juan Caballero.
La vivienda atracada está situada en el barrio Mariscal Estigarribia, de Pedro Juan Caballero.

Un asalto con toma de rehenes ocurrió en Pedro Juan Caballero. Los malvivientes se alzaron con 60 kilos de cabello valorados en G. 500 millones, según la Policía.

Por Eder Rivas
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Un caso de robo agravado se registró en una vivienda del barrio Mcal. Estigarribia de Pedro Juan Caballero. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, pero fue dado a conocer recién este domingo por la Policía Nacional.

Cinco hombres armados irrumpieron en la vivienda y preguntaron por dinero y joyas. Maniataron a sus ocupantes en la sala y, finalmente, se alzaron con un lote de 60 kilos de cabello para la venta, cuyo valor alcanzaría G. 500 millones, según detallaron desde la Comisaría 1ra de Pedro Juan Caballero.

Sede de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero.
Sede de la Comisaría 1ra. de Pedro Juan Caballero.

Quemaron el vehículo utilizado

Según un informe de los intervinientes, el automóvil utilizado por los asaltantes fue hallado totalmente incinerado a unos 600 metros de la vivienda atracada, aproximadamente una hora después del hecho.

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Desde el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional informaron que están procesando todos los datos recabados, entre testimonios e imágenes, para el esclarecimiento del hecho.