Secuestro de Félix Urbieta: 10 años sin saber de su paradero

La familia del secuestrado por el EML brindará por el caso de Félix Urbieta una conferencia de prensa en la casa de Norma Urbieta Agüero, una de las hijas de la víctima, en el distrito de Horqueta. Está prevista para las 08:10.

A pesar de los numerosos pedidos de información sobre el paradero de Félix Urbieta Ramírez, sus dos hijas, Norma y Liliana, y su esposa, Hermelinda Agüero de Urbieta, no han podido ubicarlo. Lo último que supieron es que habría fallecido estando en cautiverio.

Esta información sobre su supuesta muerte en cautiverio la dieron Zulma Jara Larrea, Lourdes Bernarda Ramírez y su hija Lourdes Teresita Ramos Ramírez. Estas mujeres formaban parte del grupo terrorista que secuestró hace 10 años al ganadero.

Aseguraron que los hombres, integrantes del EML, habían mencionado que Urbieta Ramírez falleció en cautiverio. Agregaron que no saben la causa de muerte y que no estaban seguras del lugar exacto donde lo habrían sepultado.

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Con algunos datos que aportaron, se realizaron numerosas excavaciones en distintos puntos del distrito de Horqueta.

Los investigadores no ubicaron el cuerpo hasta el momento, pero sí escondites subterráneos, también conocidos como caletas, que contenían pertenencias de los secuestradores.

Hace 10 años recibieron la noticia de que Félix Urbieta estaba secuestrado

Félix Urbieta Ramírez vivía, con su esposa y algunos empleados, en su estancia “San Francisco”. La hacienda está ubicada en la comunidad denominada Belén Cue, a 15 kilómetros del centro urbano de Horqueta.

Al oscurecer del 12 de octubre de 2016, llegaron hasta ese lugar dos hombres jóvenes. Tras las investigaciones, se supo que se trataba de Alejandro Ramos Ramírez, hijo de Alejandro Ramos y Lourdes Ramírez, sobrina del hacendado, y Feliciano Bernal Maíz.

Estos jóvenes, ya fallecidos en distintas circunstancias, informaron de su intención al ganadero. Según los testigos, le solicitaron una fuerte suma de dinero que el propietario de la hacienda no tenía.

Los secuestradores informaron a otros miembros de la banda sobre lo mencionado por el hacendado y finalmente lo llevaron al monte.

Desde entonces, sus hijas recibieron varias pruebas de vida. Una de ellas era un video en el que la víctima habló rodeada de dos hombres que portaban armas largas y vestían uniformes camuflados.

Al principio, los criminales solicitaron 500.000 dólares y, supuestamente, tras negociaciones, se estableció que la familia debía pagar 350.000 dólares para conseguir la liberación de Urbieta Ramírez.

En los primeros días de febrero de 2017, las hijas del cautivo recibieron una carta en la que los miembros del EML mencionaron que, si no se cumplía con el pago por la liberación del ganadero, su familia recibiría “la prueba de muerte”.