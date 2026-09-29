Condenan a 16 años de cárcel a la hija del terrorista Alejandro Ramos

Lourdes Teresita Ramos Ramírez, de 27 años, alias Yverá, fue sentenciada hoy martes 29 de setiembre a una pena de 16 años de prisión por un Tribunal de Sentencia de Asunción integrado por los jueces David Federico Rojas Dos Santos, Rossana Maldonado Núñez y María Luz Martínez Vázquez.

Los hechos punibles atribuidos y demostrados son asociación terrorista y detentación de armas de fuego.

El Ministerio Público (MP) estuvo representado por los fiscales Lorenzo Darío Lezcano Sánchez, de Antisecuestro de Asunción, y Pablo René de Jesús Zárate González, de Antisecuestro de Concepción.

Yverá fue capturada por el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) el sábado 15 de febrero de 2025, luego de un enfrentamiento en el municipio de Horqueta.

Actualmente, está encerrada en la penitenciaría regional de Concepción, con su mamá Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos y su cuñada Zulma Emiliana Jara Larrea.

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Las tres, de hecho, llegaron a ser las últimas integrantes activas de la banda armada Ejército del Mariscal López (EML), que por ejemplo secuestró en 2016 al ganadero Félix Urbieta Ramírez, quien nunca más apareció.

El EML fue una gavilla que se formó después de que Alejandro Ramos Morel (ya fallecido), su esposa Lourdes Bernarda Ramírez de Ramos (presa) y los hijos de estos Alejandro Antonio Ramos Ramírez (ya fallecido) y Lourdes Teresita Ramos Ramírez (presa, ahora condenada) fueron expulsados del grupo terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Fiscalía solicitó condena de 18 años de cárcel para Lourdes Teresita Ramos

La acusación presentada por los fiscales Lezcano y Zárate contra Lourdes Teresita Ramos Ramírez, alias Yverá, que fue la base de la condena, dice que algunas de las pruebas en su contra son una serie de fotografías encontradas en 2023 en un allanamiento en Horqueta.

Las imágenes enseñan a Yverá portando armas de guerra y en compañía de otros miembros de la banda terrorista.

Además, los investigadores consiguieron, por ejemplo, videos de ella y otros cómplices amenazando y exigiendo dinero a estancieros, como una especie de “impuesto revolucionario”, a cambio de no atacarlos.

En los alegatos finales que presentaron esta mañana, los representantes del Ministerio Público solicitaron una condena de 18 años de pena privativa de libertad para la acusada.