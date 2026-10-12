Asunción: Senad interviene en “espacio creativo” que funcionaba como foco de distribución de drogas

Este lunes, la Senad reportó que sus agentes especiales realizaron una intervención en un local ubicado en el barrio Silvio Pettirossi de Asunción que aparentaba ser un “espacio creativo”, sin embargo, funcionaba como punto de distribución y consumo de sustancias, entre ellas, éxtasis, ketamina y principalmente marihuana.

Durante el allanamiento, que tuvo acompañamiento del Ministerio Público, los intervinientes incautaron 98 gramos de marihuana, 28 pastillas de MDMA -éxtasis- y 1,2 gramos de ketamina en polvo.

También se encontraron 13 pastillas de supuesta cafeína, cuatro frascos vacíos de ketamina, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo de distintas denominaciones y un celular.

Como resultado del operativo, fue detenido David Fernando Halles Ayala, quien registra antecedentes por transgresión a la Ley 1.340/88 y ya había sido detenido en el 2019. “Salió de la cárcel y reactivó el espacio”, detallaron de la cartera antidrogas.

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