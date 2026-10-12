Policiales
12 de octubre de 2026 - 20:34

Asunción: Senad interviene en “espacio creativo” que funcionaba como foco de distribución de drogas

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reportó una intervención en un “espacio creativo” que en su interior ocultaba un foco de distribución y consumo de drogas en Asunción. Como parte del operativo fue detenido un hombre con antecedentes por el mismo hecho.

Por ABC Color
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Este lunes, la Senad reportó que sus agentes especiales realizaron una intervención en un local ubicado en el barrio Silvio Pettirossi de Asunción que aparentaba ser un “espacio creativo”, sin embargo, funcionaba como punto de distribución y consumo de sustancias, entre ellas, éxtasis, ketamina y principalmente marihuana.

Durante el allanamiento, que tuvo acompañamiento del Ministerio Público, los intervinientes incautaron 98 gramos de marihuana, 28 pastillas de MDMA -éxtasis- y 1,2 gramos de ketamina en polvo.

Primer plano de una mano con guante negro sosteniendo una bolsa plástica con materiales amarillos, en un ambiente relacionado con seguridad.
La Senad realizó una intervención en un espacio recreativo donde se incautaron distintas sustancias.

También se encontraron 13 pastillas de supuesta cafeína, cuatro frascos vacíos de ketamina, dos balanzas de precisión, dinero en efectivo de distintas denominaciones y un celular.

Cinco personas en ambiente interior, cuatro encadenadas y mirando al suelo con tensión, mientras un agente de seguridad en camiseta camuflada sostiene un arma.
En el lugar se encontraban varios jóvenes que se habían reunido para adquirir y consumir variedad de sustancias estupefacientes.

Como resultado del operativo, fue detenido David Fernando Halles Ayala, quien registra antecedentes por transgresión a la Ley 1.340/88 y ya había sido detenido en el 2019. “Salió de la cárcel y reactivó el espacio”, detallaron de la cartera antidrogas.

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