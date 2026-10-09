Narcojet: subgerente de Seguridad del aeropuerto supuestamente intentó liberar droga retenida por militares

El narcojet aterrizó en Paraguay el viernes 29 de mayo pasado y fue incautado al día siguiente, sábado 30 de mayo, en el hangar Latitude del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, departamento Central.

Se trata de un jet ejecutivo Bombardier Challenger con matrícula N116HL de Estados Unidos. La máquina despegó de Estados Unidos, hizo una escala en Panamá y luego aterrizó en Paraguay.

La tripulación estaba conformada por el piloto Keith Siilats, de 47 años, nacido en Estonia, y el copiloto Jabari Stephan Brown, de 21 años, nacido en Estados Unidos.

Los pasajeros eran Troy Anthony Vasquez, de 42 años; David Thomas Wise, de 57 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también de Estados Unidos y quienes quedaron presos en nuestro país.

La nave trajo a nuestro país 261 kilos de marihuana premium. Esta droga cuesta unos 14.000 dólares el kilo. Es decir, la carga está valorada en 3.654.000 dólares.

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Intervinieron aquel día la fiscala de Narcotráfico, Ingrid Giselle Cubilla Villamayor, y agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quienes quedaron a cargo de la investigación.

Cuatro capturados

Hoy viernes, la Senad y la Fiscalía ejecutaron la operación Insider, en conexión con la incautación del narcojet.

Los antidrogas capturaron, por ejemplo, a José María Fernández Vera, de 38 años, un gestor vinculado a trámites y gestiones administrativas relacionadas con operaciones aeroportuarias; Víctor Emanuel Fernández Arce, de 36 años, supervisor de Operaciones de la empresa de logística aérea Munser SA que opera en el aeropuerto, y Herman Cecilio Melgarejo Morales, de 49 años, quien era el controlador de vuelos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) que estaba de turno cuando llegó y cuando se incautó la aeronave contaminada.

Paralelamente, en otro procedimiento relacionado con la misma causa, pero ejecutado por policías de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), fue detenido Gustavo Adolfo Sandoval Lamas, de 52 años, quien era en esa época el subgerente de Seguridad del aeropuerto.

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Los dos equipos operativos, de la Senad y la Policía, actuaron bajo supervisión de la misma fiscala, Ingrid Cubilla.

Qué hechos atribuyen a cada uno

Según los datos obtenidos, José María Fernández Vera, Víctor Emanuel Fernández Arce y Herman Cecilio Melgarejo Morales habrían participado en el recibimiento del avión, la tripulación, los pasajeros y la carga ilegal, aquel 29 de mayo.

Al día siguiente, 30 de mayo, José María Fernández Vera y Víctor Emanuel Fernández Arce supuestamente actuaron directamente en la descarga de la droga, que estaba distribuida en varios bolsos declarados como instrumentos musicales, así como también en el intento de ocultamiento de la mercancía en una camioneta en la que pretendían sacarla del aeropuerto.

Sin embargo, justo cuando estaban en esa tarea de trasladar la marihuana desde el avión a la camioneta, apareció en el hangar un militar de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) que se percató de la sospechosa maniobra.

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Este militar pidió revisar los bolsones, pero José María Fernández Vera y Víctor Emanuel Fernández Arce supuestamente se negaron y recurrieron al controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales, a quien llamaron por celular y luego le pasaron el teléfono al militar que pretendía controlarlos en el hangar.

En esa comunicación, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría solicitado al militar que liberara la carga e incluso supuestamente le ofreció un regalo. Como el militar aparentemente se negó, el funcionario de Dinac supuestamente le advirtió que todos se complicarían e incluso le preguntó si tenía familia, como una especie de amenaza solapada.

Como el militar de la FAP no accedió al pedido e insistía en revisar la carga, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría recurrido entonces al entonces subgerente de Seguridad del aeropuerto, Gustavo Adolfo Sandoval Lamas.

En la primera comunicación telefónica entre estos, el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales habría pedido al subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas que también llamara a los jefes del militar “molestoso” para que le ordenaran que liberara la carga.

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Efectivamente, el subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas llamó supuestamente a uno de los jefes militares encargados de la seguridad en la zona de hangares y le pidió que ordenara la liberación de la carga, a cambio de un premio o recompensa.

Como en ese momento ya habían intervenido otros funcionarios y ya era imposible liberar la carga, el subgerente Gustavo Adolfo Sandoval Lamas supuestamente volvió a llamar después al mismo jefe militar como para convencerlo de que no tenía nada que ver con la droga, desentendiéndose del tema y diciéndole que no sabía por qué el controlador de vuelos Herman Cecilio Melgarejo Morales lo llamó en ese momento crítico.

Bajo todos estos elementos colectados durante la fase de investigación, fue que la Fiscalía ordenó la detención de los cuatro hombres que seguramente van a ser imputados en el transcurso de la tarde por hechos punibles relacionados con la facilitación del tráfico de drogas.

Es altamente probable también que se requiera el encarcelamiento de todos.