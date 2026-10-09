Senad ejecuta allanamientos y detiene a tres sospechosos por el caso “Narcojet”

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fiscalía concretaron cuatro allanamientos en el marco de la Operación Insider; tres de ellos se ejecutaron en viviendas particulares ubicadas en la ciudad de Luque, mientras que el cuarto procedimiento tuvo lugar en las instalaciones de una empresa que opera dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

¿Quiénes son los detenidos?

Los procedimientos permitieron la aprehensión de tres personas vinculadas al ámbito aeroportuario. Entre los detenidos se encuentran:

Herman Melgarejo Morales , controlador de vuelo de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac)

José María Fernández Vera , gestor de trámites administrativos relacionados con operaciones en la terminal

Víctor Fernández Arce, supervisor de Operaciones de la firma MUNSER S.A.

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Indicios e incautaciones en los procedimientos

El objetivo central de las incursiones es determinar si personas con acceso privilegiado a las operaciones del aeropuerto facilitaron el transporte de la mercancía ilícita en la aeronave privada.

Las pesquisas actuales se sustentan en el análisis de imágenes de cámaras de circuito cerrado, testimonios recabados y la revisión exhaustiva de documentación aeronáutica.

Durante los registros en los inmuebles y la firma privada, los agentes incautaron teléfonos celulares, computadoras portátiles, documentos varios y vehículos.

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En entrevista con ABC Cardinal, el titular de la Senad, Jalil Rachid, remarcó el valor de esta etapa investigativa para desarticular la red de apoyo local.

“La estructura logística para nosotros es igual de importantísima, porque sin ellos, prácticamente, no se iba a poder mover el avión con tanta facilidad”.

Todos estos elementos quedaron a disposición del Ministerio Público para su peritaje, con el fin de profundizar las investigaciones sobre la posible participación de los sospechosos y definir sus eventuales responsabilidades penales.

Respecto a eventuales derivaciones del operativo, el ministro indicó que “esta es una segunda etapa y a partir de ahora veremos si es que con la incautación de los celulares y documentos surge una tercera fase”.

Policía detuvo a funcionario de seguridad del Aeropuerto

En paralelo, efectivos de la Unidad Sensible (SIU) de la Policía Nacional detuvieron en la vía pública a Gustavo Sandoval, quien ocupó el cargo de subdirector de Seguridad de Aviación Civil de la Dinac, también investigado por sus presuntos nexos con la organización.

Jalil Rachid, explicó que los operativos policiales y de la Senad se desarrollaron “por cuerdas separadas”, aunque ambos responden a la dirección de la Fiscalía.

“Las informaciones que nosotros le proveemos al Ministerio Público, al fin y al cabo, ellos definen cómo y con quién trabajar. Lo concreto es que la información está y los trabajos se hicieron”.

Antecedentes de la incautación

La causa conocida como “Narcojet” se inició el 30 de mayo de 2026, fecha en que la Senad interceptó e incautó un jet privado procedente de la ciudad de Miami, Estados Unidos, al momento de su arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

En dicha ocasión, las autoridades hallaron e incautaron un cargamento de 261,6 kilos de marihuana premium, caracterizada por una alta concentración de THC.

Aquel procedimiento derivó inicialmente en la detención de tres personas y permitió abrir la línea investigativa que hoy busca desmantelar la estructura logística utilizada para el ingreso de la droga al territorio paraguayo.

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