Autopsia descarta indicios de abuso sexual en el caso de mujer estrangulada en Villarrica.

La víctima, Teresita de Jesús Sánchez Báez (27), murió por asfixia mecánica por estrangulamiento, según confirmó el fiscal Diego Duarte. El Ministerio Público no encontró elementos objetivos que respalden la hipótesis de un intento de agresión sexual y mantiene la imputación por homicidio doloso contra Pablo Storm Chamorro (20), quien ya guarda prisión preventiva.

El representante del Ministerio Público explicó que la posibilidad de un abuso sexual fue consultada expresamente al patólogo forense que realizó el procedimiento. De acuerdo con el informe transmitido por el agente fiscal, no se encontraron indicios que respalden esa hipótesis.

La hipótesis había sido difundida inicialmente por la Policía Nacional, luego de que la víctima fuera encontrada sin vida y con parte del cuerpo expuesto en un terreno baldío. Los primeros reportes señalaban que la mujer habría sido asesinada al resistirse a un supuesto intento de violación, una circunstancia que ahora no cuenta con respaldo en los resultados de la autopsia.

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Examen forence confirmó asfixia mecánica por estrangulamiento

Duarte detalló que el examen forense confirmó que la causa de muerte fue una asfixia mecánica por estrangulamiento. Además, durante la inspección minuciosa del cuerpo no se encontraron otras lesiones, aparte de la que presentaba a la altura del cuello.

En la diligencia participaron el patólogo forense, una médica forense y una odontóloga forense, quienes examinaron el cuerpo para determinar la existencia de otras lesiones que pudieran aportar información a la investigación.

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El fiscal señaló que la ropa de la víctima habría quedado en determinadas condiciones debido al arrastre del cuerpo desde el sitio donde se produjo el estrangulamiento hasta el lugar donde finalmente fue encontrado. Sin embargo, sostuvo que esa circunstancia no permite acreditar una tentativa de agresión sexual.

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Imputado por homicidio doloso y con prisión en la penitenciaría regional

El principal sospechoso, Pablo Storm Chamorro, de 20 años, fue imputado por homicidio doloso por el fiscal Diego Raúl Duarte Vázquez, de la Unidad Penal Nº 6 de Villarrica. La jueza penal de Garantías Blanca Edelicia Barreto dispuso su prisión preventiva en la Penitenciaría Regional de Villarrica.

Según los antecedentes de la causa, Teresita fue encontrada sin vida durante la madrugada del miércoles 14 de octubre en el barrio Santa Librada. El sospechoso fue aprehendido horas después por agentes policiales en la compañía Espinillo, también en Villarrica.

La imputación fiscal sostiene, de manera provisoria, que el joven habría sujetado del cuello a la víctima y ejercido presión hasta provocarle la muerte. Entre los elementos de sospecha mencionados por el Ministerio Público, el principal son las imágenes de cámaras de circuito cerrado que forman parte de la investigación.

No descartan una eventual recalificación del crimen

Consultado sobre la posibilidad de que el caso sea investigado como feminicidio, Duarte explicó que, hasta el momento, los testimonios recabados no permitieron establecer una relación afectiva entre la víctima y el sospechoso que sustente esa calificación en esta etapa del proceso.

No obstante, el agente fiscal aclaró que la calificación jurídica es provisoria y podría modificarse conforme avancen las diligencias. El Ministerio Público dispone de un plazo de seis meses para reunir elementos probatorios, reconstruir las circunstancias del crimen y determinar si corresponde mantener la imputación actual o modificarla.