Capiatá: Con circuito cerrado identificaron a sospechoso de hurto en una escuela

Un hombre de 38 años fue aprehendido el jueves 15 de octubre en el barrio Virgen del Pilar de Capiatá, tras ser identificado como supuesto autor del hurto de piezas de aires acondicionados y un extintor de la Escuela y Colegio Nacional Virgen del Pilar. Durante el procedimiento, el sospechoso habría resistido la intervención policial y agredido a un suboficial, a quien también le rompió el celular, según el informe policial.

El aprehendido fue identificado como José Gabriel Guillén González, quien cuenta con antecedentes por robo agravado, hurto agravado y violencia familiar, de acuerdo con los datos proporcionados por la Policía Nacional.

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Lo identificaron mediante circuito cerrado

El subcomisario Juan González, de la Comisaría 32ª de Posta Ybycuá, explicó que la investigación comenzó tras la denuncia presentada por el director de la institución educativa, luego del hecho ocurrido durante la madrugada del martes 13 de octubre.

Los agentes analizaron imágenes de cámaras de circuito cerrado de viviendas cercanas y realizaron tareas de inteligencia para identificar al presunto responsable. Según el jefe policial, estos trabajos permitieron individualizar al sospechoso y avanzar con el procedimiento.

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Intentó escapar y agredió a un suboficial

El informe policial señala que los intervinientes realizaban una patrulla preventiva sobre la calle San Pedro, casi San Francisco, cuando vieron al hombre, quien había sido sindicado en la denuncia como supuesto autor del hurto.

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Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso habría intentado escapar trepando la muralla de aproximadamente diez viviendas. Los agentes lograron alcanzarlo, pero, según el reporte, opuso resistencia y agredió al suboficial ayudante Rodrigo Ríos en la mano y el rostro. Además, habría ocasionado la rotura del teléfono celular del uniformado.

Los policías utilizaron la fuerza que describieron como proporcional para reducirlo y trasladarlo hasta la sede de la Comisaría 32ª. Posteriormente, fue derivado al Hospital de Capiatá para una evaluación médica.

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Robaron piezas de aire acondicionado

De acuerdo con la denuncia, del establecimiento educativo fueron sustraídas piezas de los equipos de aire acondicionado, entre ellas la manguera de drenaje y el tubo de conexión del refrigerante. El subcomisario González también mencionó el hurto de un extintor.

El jefe policial indicó que las piezas de cobre correspondían a los equipos instalados en un aula de la institución. Hasta el momento, los objetos denunciados como robados no fueron recuperados.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de la Unidad Penal N.º 3, Benjamín Maricevich, quien dispuso que Guillén González permanezca en la comisaría a disposición del Ministerio Público.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y tratar de recuperar los objetos sustraídos. El aprehendido negó tener relación con el hurto, según lo manifestado por el subcomisario.