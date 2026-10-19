¡Atención al comprar vehículos! Alertan sobre adulteración de chasis

La Policía Nacional detuvo a un hombre que aparentemente de buena voluntad compró un automóvil Mercedes-Benz de color blanco. El hombre pagó, hizo la documentación correspondiente y estuvo circulando por las calles sin ningún tipo de inconveniente. Todo iba bien hasta que agentes del Departamento de Control de Automotores hicieron una revisión al vehículo en un control de rutina y se encontraron con que el chasis estaba modificado; le quitaron el original y le implantaron el de otro vehículo.

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“Este vehículo tal vez fue hurtado dentro del territorio paraguayo y se le realizó una sustitución de chasis. El chasis posee un corte donde le implantan uno nuevo que no tiene denuncia. A veces esto pasa con personas que, sin consultar y de buena fe, compran esta clase de vehículos que ven en las redes sociales o medios de comunicación, y se encuentran con la sorpresa”, explicó el comisario Arnaldo Acosta, jefe de dicho departamento.

Cómo operan para evitar ser detectados

El uniformado detalló que como el chasis original tiene una denuncia de robo, para evitar que lo detecten, los desarmaderos le colocan el de otro vehículo que no está denunciado. “Nosotros estamos verificando por el motor y otras características para poder llegar al dueño original. A pesar de tratarse de un comprador de buena fe, no queda más que incautar el vehículo”, añadió Acosta.

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El comisario precisó que no se conoce el monto exacto de la transacción pero que en el transcurso de esta mañana tienen que presentarse los documentos pertinentes al fiscal que lleva adelante la investigación para determinar como continúa el caso. “Le comunicamos al fiscal de turno y en el transcurso de la mañana tiene que presentarse con los documentos pertinentes para que el fiscal estudie el caso y determine si corresponde una imputación (para el comprador) o cómo sigue el proceso”, aseguró.

La ciudadanía puede solicitar asesoramiento, aseguran

Para evitar que otros interesados o compradores pasen por la misma situación, el comisario recordó que el Departamento de Control de Automotores pone a disposición de la ciudadanía un asesoramiento para quienes estén por realizar alguna transacción de este tipo. “Pueden llegar, consultar e inclusive solicitar personal para ir a verificar si el vehículo tiene o no implante (de chasis) o si está denunciado”, precisó Acosta.

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La autoridad detalló que en la actualidad, los vehículos hurtados ya no se desarman como antes en centros clandestinos, sino que directamente les cambian el chasis, les implantan otro y los vuelven a vender.

“La semana pasada fueron capturados seis robacoches de distintos lugares, algunos con condena o antecedentes. Hoy amanecimos con el hurto de un vehículo en la zona central de nuestra comisaría. Por eso insto a la sociedad a que acudan a nosotros: cualquier consulta es totalmente gratuita y no se paga nada”, recalcó.

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Varias denuncias similares

Respecto a las denuncias, el comisario Acosta detalló que cuando asumió la jefatura en octubre del año pasado, recibían un promedio de 10 a 12 vehículos denunciados por día a nivel nacional (incluidos hurtos, robos y asaltos). “Hoy en día, hay días en que no hay ninguno, o a lo sumo se roban de dos a tres vehículos por día en los 17 departamentos del país”, ponderó.

Agregó que en lo que va de este lunes, un solo vehículo hurtado fue denunciado en la jurisdicción de la Comisaría 32. “Esta disminución se debe a que bajo nuestra administración hemos recuperado más de 263 vehículos, detenido entre 58 y 360 personas, además de incautar unos 400 rodados con implantes que fueron comunicados al Ministerio Público”, concluyó.