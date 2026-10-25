Video: derrumbe de una casa en Asunción deja dos personas atrapadas

Durante la tarde de este domingo se produjo el colapso de una casa particular ubicada en la intersección de las calles Herrera y República Francesa, barrio Ciudad Nueva de Asunción.

Ante el caso, unidades de bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y se encuentran realizando trabajos de rescate para liberar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

El capitán Mayor Vera detalló que dos obreros serían los que permanecen atrapados bajo los escombros tras el desplome de la planta superior de la vivienda donde se realizaban trabajos de demolición. Según indicó, en el lugar se encontraban tres trabajadores en total: uno de ellos logró salir ileso y fue asistido por personal de la Cruz Roja.

Hasta el momento los intervinientes continúan con los trabajos preliminares y evaluaciones, por lo que aún no se puede determinar con exactitud las causas del derrumbe, el estado de los afectados y tampoco hay datos oficiales sobre posibles víctimas fatales.

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