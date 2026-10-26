Fiscalía incauta camioneta vinculada al intendente de Mayor Martínez

El procedimiento se inició en un inmueble ubicado sobre las calles Tacuary casi Choferes del Chaco, en el barrio Obrero de Pilar, a pedido de los abogados Jonathan Gómez Nicolino y Charles Francisco Amarilla Martínez, quienes manifestaron actuar en representación de una empresa de seguros.

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Los profesionales solicitaron la verificación de una camioneta Toyota Fortuner SRV, de color blanco, con matrícula AAC 435 y número de chasis 8AJHA3FSX00514902 que estaba en poder del intendente de Mayor Martínez, Roberto Ariel Arce Rotela (ANR) .

Según los abogados de la empresa aseguradora, el rodado habría sido denunciado como hurtado en la República Federativa del Brasil.

Efectivos de la Comisaría Segunda del barrio Obrero acudieron al lugar para intervenir en el caso. Allí se presentó el abogado Rodolfo Fermín Gutiérrez, representante legal del intendente Ariel Arce, quien exhibió la cédula verde. Los intervinientes constataron que la matrícula coincidía con la consignada en el documento presentado.

Sin embargo, ante la negativa inicial de permitir la verificación del rodado, el caso fue puesto a consideración del Ministerio Público.

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Sospechas de una posible clonación de matrícula

El agente fiscal de turno, David Cabral, explicó que la incautación se dispuso para resguardar el vehículo como evidencia y realizar las diligencias necesarias para esclarecer su situación.

La camioneta fue trasladada al depósito del Ministerio Público, donde quedó bajo custodia y con precintos de seguridad.

El fiscal señaló que la documentación presentada generó dudas, debido a que la cédula verde exhibida no estaba a nombre de la persona que tenía el rodado en su poder.

Por ello, se deberán verificar la titularidad, los antecedentes de adquisición y la situación registral ante los organismos correspondientes.

Cabral también reveló que la Fiscalía recibió información sobre una denuncia presentada en el Departamento Central por un ciudadano que afirmó que la matrícula observada en la camioneta incautada le pertenece.

Este dato abrió otra línea de verificación para determinar si se habría producido una presunta clonación de chapa.

El representante del Ministerio Público aclaró que todavía deben analizarse los documentos y los antecedentes antes de establecer si existe alguna irregularidad. Indicó que las verificaciones permitirán determinar si corresponde continuar con una investigación penal o si las sospechas pueden ser descartadas.

Vehículo queda bajo resguardo fiscal

El fiscal David Cabral descartó que se haya producido un enfrentamiento o un incidente con el representante legal del poseedor del rodado.

Explicó que, aunque este había manifestado su intención de entregar el vehículo recién en la semana, se resolvió incautar de inmediato para garantizar su disponibilidad durante las diligencias.

“Nosotros debemos resguardar el momento en que tenemos conocimiento de un hecho, a fin de poder esclarecer la situación correspondiente”, sostuvo el agente fiscal al justificar la medida.

La camioneta permanecerá en el depósito del Ministerio Público mientras se desarrollan las verificaciones previstas para esta semana. Una vez analizada la documentación y obtenidos los resultados de las diligencias, la Fiscalía determinará los pasos a seguir.