Retienen a niño de 5 años e incautan cuatriciclo en el que recorría Yaguarón

Un niño de apenas 5 años fue retenido este domingo por agentes de la Comisaría 15ª de este distrito cuando circulaba al mando de un cuatriciclo, frente a la sede policial. El vehículo fue incautado por disposición fiscal.

El procedimiento se realizó el domingo último en horas de la tarde, sobre la avenida Pedro Juan Caballero, en el barrio Santa Librada. El pequeño conducía un cuatriciclo de la marca Kenton, modelo Volkano de 125 cc, de color rojo y chapa 268 HFP.

Los agentes intervinieron de inmediato y trasladaron al menor junto con el vehículo a la sede policial para el procedimiento correspondiente.

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Una vez en la comisaría, el niño explicó que el cuatriciclo pertenece a su padre y que había salido de la vivienda sin que ellos se percataran. Según manifestó, ese mismo día había llegado con sus padres desde Asunción para visitar a unos familiares.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de Yaguarón, José Silguero Denis, quien dispuso la incautación del cuatriciclo y ordenó que el niño fuera entregado a sus familiares.

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Tras ser contactados por los intervinientes, los padres del pequeño acudieron posteriormente a la sede policial para recogerlo. Ambos tienen domicilio en el barrio Bella Vista de la ciudad de Luque.