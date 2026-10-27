Banda de encapuchados toma por asalto una estancia en la zona de Yby Yaú

Fuentes de la dirección de Policía de Concepción confirmaron que el asalto ocurrió alrededor de las 19:00 del lunes, cuando caía la penumbra. Este momento fue aprovechado por desconocidos con la cara cubierta y armados con rifles y escopetas para irrumpir en el establecimiento ganadero denominado Cerro Kupé, perteneciente a Ladislao Antunes, quien vive en la ciudad de Yby Yaú.

Los desconocidos tomaron de sorpresa a todos los empleados, quienes en ese momento acababan de terminar con sus obligaciones y se disponía a descansar en el casco de la hacienda.

Los trabajadores fueron obligados a tirarse en el suelo boca abajo, donde fueron atados de pies y manos. Luego, los intrusos comenzaron a juntar todos los objetos de valor que encontraron en el sitio.

Lea más: Desconocidos asaltan estancia en Alto Paraná

Entre los objetos robados se encuentran dos motocicletas, varios teléfonos celulares, armas de fuego, revólveres y escopetas, que eran de uso de los trabajadores de la estancia. Asimismo, los delincuentes se llevaron todo el dinero que encontraron en los bolsillos y entre las pertenencias de las víctimas.

Tras asalto en Yby Yaú, delincuentes huyeron a bordo de motos robadas

Tras juntar todos los objetos de valor que encontraron en el lugar, los delincuentes escaparon de la propiedad a bordo de las dos motocicletas. Las víctimas lograron liberarse de sus ataduras horas después, por lo que recién se dio a conocer a la policía de la zona en la mañana de hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Atacan estancia y matan a tres personas en Concepción

Agentes de la comisaría jurisdiccional y del Departamento Investigaciones se trasladaron hasta la propiedad atacada para hablar con las víctimas y levantar algunas evidencias que puedan ayudar a la identificación de los asaltantes.