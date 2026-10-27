Policiales
27 de octubre de 2026 - 13:59

Banda de encapuchados toma por asalto una estancia en la zona de Yby Yaú

Efectivos de Investigaciones y de la comisaría jurisdiccional conversan con algunos de los empleados que fueron víctimas del ataque de criminales. El asalto ocurrió en la hacienda Cerro Kupé, de Yby Yaú, Concepción.
Efectivos de Investigaciones y de la comisaría jurisdiccional conversan con algunos de los empleados que fueron víctimas del ataque de criminales. El asalto ocurrió en la hacienda Cerro Kupé, de Yby Yaú, Concepción.

Una gavilla integrada por al menos seis maleantes irrumpió en la tarde del ayer en un establecimiento ganadero de la zona conocida como Mbocayaí, en el distrito de Yby Yaú, en el departamento de Concepción y tras reducir a los empleados se llevaron motocicletas, teléfonos, armas de fuego y herramientas.

Por ABC Color
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Fuentes de la dirección de Policía de Concepción confirmaron que el asalto ocurrió alrededor de las 19:00 del lunes, cuando caía la penumbra. Este momento fue aprovechado por desconocidos con la cara cubierta y armados con rifles y escopetas para irrumpir en el establecimiento ganadero denominado Cerro Kupé, perteneciente a Ladislao Antunes, quien vive en la ciudad de Yby Yaú.

Los criminales encapuchados ingresaron a la propiedad en la tarde del lunes, en el momento que caía la penumbra.
Los criminales encapuchados ingresaron a la propiedad en la tarde del lunes, en el momento que caía la penumbra.

Los desconocidos tomaron de sorpresa a todos los empleados, quienes en ese momento acababan de terminar con sus obligaciones y se disponía a descansar en el casco de la hacienda.

Los trabajadores fueron obligados a tirarse en el suelo boca abajo, donde fueron atados de pies y manos. Luego, los intrusos comenzaron a juntar todos los objetos de valor que encontraron en el sitio.

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Entre los objetos robados se encuentran dos motocicletas, varios teléfonos celulares, armas de fuego, revólveres y escopetas, que eran de uso de los trabajadores de la estancia. Asimismo, los delincuentes se llevaron todo el dinero que encontraron en los bolsillos y entre las pertenencias de las víctimas.

Tras asalto en Yby Yaú, delincuentes huyeron a bordo de motos robadas

Tras juntar todos los objetos de valor que encontraron en el lugar, los delincuentes escaparon de la propiedad a bordo de las dos motocicletas. Las víctimas lograron liberarse de sus ataduras horas después, por lo que recién se dio a conocer a la policía de la zona en la mañana de hoy.

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Agentes de la comisaría jurisdiccional y del Departamento Investigaciones se trasladaron hasta la propiedad atacada para hablar con las víctimas y levantar algunas evidencias que puedan ayudar a la identificación de los asaltantes.