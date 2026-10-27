Yby Yaú: las armas que se llevó el grupo armado que asaltó una estancia en Yby Yaú

El hecho se registró anoche, aproximadamente a las 19:00 cuando cinco a seis hombres encapuchados que portaban rifles y escopetas llegaron a la estancia Cerro Kupe, propiedad de Ladislao Antúnes.

La propiedad está ubicada en la comunidad denominada Mbokaja’i, distrito de Yby Yaú.

En la hacienda estaban 3 empleados que fueron reducidos y despojados de sus celulares. Los delincuentes se llevaron un total de 5 teléfonos móviles, según la denuncia.

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Además de 3 escopetas, 1 rifle, 1 fusil 7.62, pistolas y revólveres, totalizando unas 13 armas de fuego aproximadamente. Según las informaciones, el propietario de la estancia es un aficionado a las armas.

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También se llevaron 2 motocicletas pertenecientes a los trabajadores del establecimiento ganadero.

Investigaciones

En la mañana de hoy martes, la Policía Nacional tuvo conocimiento del caso y llegaron a la estancia. Luego de conversar con las víctimas se iniciaron las pesquisas que busca dar con los autores del hecho.