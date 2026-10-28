Detenido en Concepción estaría vinculado a intento de envío de una tonelada de cocaína

El capturado por narcotráfico es Mateo González Paredes, de 38 años, quien cayó en la zona de la colonia Hugua Ñandu, distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción.

El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento de Interpol, quienes dieron cumplimiento a la orden de captura internacional emitida el 13 de junio de 2025 por el juez de Crimen Organizado de Asunción Osmar David Legal Troche, por pedido de la fiscala de Narcotráfico de la capital Pamela Pérez Trinidad.

Mateo era buscado en el marco de la operación Sarambí, ejecutada el 7 de junio de 2025 por la Policía Nacional (PN) y el Ministerio Público (MP), aunque inicialmente la causa se llamó operación Betroka.

Se trata de una investigación que se inició ya en realidad el 23 de marzo de 2023, cuando surgió el nombre de Marciano Denis Torales, alias Chui, quien supuestamente era el líder de una estructura que traficaba cocaína desde la zona Pedro Juan Caballero.

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De hecho, como esa organización ya estaba bajo investigación, la Policía y la Fiscalía interceptaron una carga de 976 kilos de cocaína que los narcos pretendían enviar a Europa nada menos que vía aérea.

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La droga, mimetizada entre harina de mandioca, fue incautada justo antes de que saliera de Paraguay en un vuelo comercial que despegaría del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi de Luque.

Detenido sería importante pieza logística de grupo narco

El ahora detenido, Mateo González Paredes, oficialmente trabajaba como operador de máquinas pesadas en la estancia de Marciano Denis Torales, pero a veces era utilizado supuestamente como chofer de confianza para el traslado de drogas desde el departamento de Amambay hasta los depósitos alquilados en el departamento Central.

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De hecho, según la investigación sobre el caso de la cocaína en el aeropuerto, Mateo González Paredes compró a su nombre y manejó el camión en el que se retiró la harina de mandioca de una empresa productora y luego trasladó esa carga lícita hasta un depósito de Ypané, donde se cargó la cocaína.

Posteriormente, el propio Mateo González Paredes habría llevado el camión ya contaminado con la cocaína hasta una empresa de logística que fue contratada para hacer llegar la carga hasta el aeropuerto de Luque.

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Tras la incautación de la cocaína, el supuesto jefe de la banda, Marciano Denis Torales, alias Chui, llamó varias veces por celular a su chofer Mateo González Paredes, pero como este no le contestó el teléfono el capo le llamó a la que sería la pareja del chofer.

En esa comunicación, Marciano Denis Torales, alias Chui, le habría dicho a la mujer que le dijera a Mateo que rompiera su celular porque lo iban a investigar por la carga de cocaína incautada en el aeropuerto.