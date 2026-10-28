Fuga en Emboscada: excoordinador prófugo se presentó ante la Justicia

Hoy, en el marco de la investigación por la fuga de dos reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, una comitiva fiscal-policial allanó la casa del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia.

Los investigadores mantienen sospechas sobre presuntos vínculos con personas relacionadas al crimen organizado. El hombre fue removido del mencionado cargo en septiembre del año pasado.

El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Fabiola Sosa, con participación de efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Según fuentes policiales, pese a haber sido apartado de sus funciones, el excoordinador habría conservado influencia sobre funcionarios penitenciarios e, incluso, sobre reclusos. Estas sospechas se sustentan, de acuerdo con los datos, en evidencias y testimonios reunidos por los investigadores.

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Subcomisario prófugo se presenta ante la Justicia

Tras los procedimientos, durante la siesta de este miércoles se reportó que el subcomisario Derlis Cáceres se presentó ante la Fiscalía de Emboscada.

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Los procedimientos se realizan tras la fuga de dos internos de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicada en la ciudad de Emboscada.

Uno de los fugados es Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico.

El otro es Ever Alejandro Ozuna, alias Tanchí, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado como presunto sicario con operaciones en la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay.

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