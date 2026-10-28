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Policiales
28 de octubre de 2026 - 14:39

Fuga en Emboscada: excoordinador prófugo se presentó ante la Justicia

Hombre en uniforme azul claro con epaulettes, mirando hacia la cámara frente a un fondo rojo, sin otras personas visibles.
Subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera, de 41 años, se encontraba prófugo.

Luego de un allanamiento en su vivienda, el prófugo excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia, subcomisario Derlis Cáceres, se presentó ante la Justicia.

Por ABC Color
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Hoy, en el marco de la investigación por la fuga de dos reclusos de la cárcel de máxima seguridad de Emboscada, una comitiva fiscal-policial allanó la casa del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia.

Los investigadores mantienen sospechas sobre presuntos vínculos con personas relacionadas al crimen organizado. El hombre fue removido del mencionado cargo en septiembre del año pasado.

Hombre en abrigo negro sostiene documentos mientras conversan una mujer vestida casual y un policía de espaldas con gorra en un ambiente urbano.
Fue allanada la casa del subcomisario Derlis Cáceres, excoordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
Dos personas conversan junto a un SUV en un garaje, mientras el entorno muestra escombros y ladrillos.
La vivienda se encuentra en Villa Elisa.

El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Fabiola Sosa, con participación de efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Según fuentes policiales, pese a haber sido apartado de sus funciones, el excoordinador habría conservado influencia sobre funcionarios penitenciarios e, incluso, sobre reclusos. Estas sospechas se sustentan, de acuerdo con los datos, en evidencias y testimonios reunidos por los investigadores.

Lea más: Curiosos datos sobre la fuga de presos: “Es difícil que se haya dado sin complicidad”, dice fiscala

Subcomisario prófugo se presenta ante la Justicia

Tras los procedimientos, durante la siesta de este miércoles se reportó que el subcomisario Derlis Cáceres se presentó ante la Fiscalía de Emboscada.

Los procedimientos se realizan tras la fuga de dos internos de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicada en la ciudad de Emboscada.

fuga cárcel Martín Mendoza Emboscada
Fuga en la cárcel de máxima seguridad registrada el fin de semana pasado.

Uno de los fugados es Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico.

El otro es Ever Alejandro Ozuna, alias Tanchí, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado como presunto sicario con operaciones en la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay.

Lea más: Fuga en Emboscada: otro caso más de complicidad de funcionarios, lamenta viceministro

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