Imputan a menor que se habría fugado y herido a machetazos a su padre en Yaguarón

El agente fiscal de la Unidad Penal N° 2 de este municipio, José Silguero Denis, imputó a un adolescente de 16 años por el supuesto hecho punible de homicidio doloso en grado de tentativa, tras ser detenido por haber herido con un machete en la cabeza a su padre.

Según la versión preliminar de familiares, el joven habría actuado con violencia contra su padre porque presuntamente no le perdonó haberlo enviado a un centro de internación para menores.

El adolescente se habría fugado del correccional el lunes último y llegó cerca de las 22:45 a la casa de su padre, en la compañía Itá Potrero de Yaguarón.

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Auxilio y aprehensión

Según el documento, el resultado fatal no se habría producido por la intervención de una mujer que separó a ambos. Luego, la víctima fue trasladada por Bomberos Voluntarios de Yaguarón al Hospital Básico local y después derivada al Hospital Nacional de Itauguá.

En el acta de imputación el agente fiscal Silguero Denis refiere que el adolescente habría atacado a su padre con un machete de unos 55 centímetros, con el que le produjo heridas cortantes en la cabeza y lesiones en el brazo y izquierdo y en los dedos, y quedó tendido en el piso de su habitación, ensangrentado pero consciente

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Personal policial aprehendió al adolescente en el lugar, alrededor de las 23:30, e incautó el machete presuntamente utilizado. El menor quedó a disposición de la Comisaría 15 de Yaguarón.

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El fiscal solicitó a la jueza penal de la adolescencia, Ramona Melgarejo, la medida cautelar de prisión preventiva, que se cumpliría en un establecimiento especial para adolescentes, separado de adultos.

Como fundamento, Silguero señaló la gravedad del hecho, el medio empleado y la zona atacada, además del peligro de fuga, ya que el joven se habría evadido de un centro de internación el mismo día del ataque.

También advirtió riesgo de obstrucción, pues según una testigo, el adolescente amenazó con matar a su padre si recuperaba la libertad.