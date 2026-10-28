ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
28 de octubre de 2026 - 14:28

Nombraron a nuevo director de Establecimientos Penitenciarios tras fuga de reclusos de alta peligrosidad

Comisario general retirado Óscar Pereira es el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios.
Comisario general retirado Óscar Pereira es el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios.

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destituyó a Rubén Peña y nombró al comisario general retirado Óscar Pereira como nuevo director de Establecimientos Penitenciarios, tras la fuga de dos reclusos de la cárcel de Emboscada. El caso derivó en investigaciones penales y administrativas.

Por Faustina Agüero
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Ministerio de Justicia dispuso cambios en la conducción del sistema penitenciario luego de la evasión de dos internos considerados de alta peligrosidad, ocurrida durante la madrugada del domingo pasado en la Penitenciaría de Emboscada.

Los prófugos fueron identificados como Ever Alejandro Ozuna, condenado a 28 años de prisión por secuestro, y Ricardo Arsenio Merlo, quien cumplía condena por narcotráfico. Ambos estaban recluidos en un sector de máxima seguridad del establecimiento penitenciario.

Tras el hecho, se inició una investigación penal y un sumario administrativo para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar si hubo complicidad de funcionarios penitenciarios.

En el marco de las primeras diligencias, fueron detenidos e imputados el exdirector de la penitenciaría, Pablo Abel González; el jefe de Seguridad, Aldo Galeano, y el subjefe, Mario Cristaldo.

Allanan vivienda y ordenan captura

Las investigaciones también alcanzaron al subcomisario Derlis Cáceres, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Penitenciaria hasta que fue apartado del cargo hace aproximadamente un mes, tras otra fuga registrada en la penitenciaría de Minga Guazú.

El Ministerio Público allanó este miércoles su vivienda, ubicada en el barrio Ypatí de Villa Elisa. Ante la ausencia del agente policial durante el procedimiento, las autoridades ordenaron su captura.

De acuerdo con los datos de la investigación, guardiacárceles detenidos lo mencionaron como uno de los presuntos colaboradores en la evasión. Su eventual participación deberá ser determinada por las autoridades competentes en el marco de la causa penal.

Lea más: Fuga en Emboscada: detienen a director y a jefe de seguridad de la cárcel

Cuestionamientos al sistema de seguridad

La fuga de los dos internos y las sospechas de complicidad interna vuelven a dejar en evidencia los pésimos mecanismos de vigilancia y control de los establecimientos penitenciarios del país.

La destitución de Peña y la designación de Pereira se producen mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la evasión y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios presuntamente involucrados.

Las autoridades también buscan localizar a Ozuna y Merlo, mientras las diligencias judiciales apuntan a esclarecer si existieron fallas de seguridad o una estructura de colaboración que permitió la salida de ambos reclusos.

Lea más: Fuga en Emboscada: revelan cómo escaparon y abren sumario a seis guardiacárceles

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
ABC en el Este
“Colorado” Gamarra, en el centro de la polémica por un salario de G. 9 millones en la Municipalidad de Minga Guazú
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar