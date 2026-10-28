Nombraron a nuevo director de Establecimientos Penitenciarios tras fuga de reclusos de alta peligrosidad

El Ministerio de Justicia dispuso cambios en la conducción del sistema penitenciario luego de la evasión de dos internos considerados de alta peligrosidad, ocurrida durante la madrugada del domingo pasado en la Penitenciaría de Emboscada.

Los prófugos fueron identificados como Ever Alejandro Ozuna, condenado a 28 años de prisión por secuestro, y Ricardo Arsenio Merlo, quien cumplía condena por narcotráfico. Ambos estaban recluidos en un sector de máxima seguridad del establecimiento penitenciario.

Tras el hecho, se inició una investigación penal y un sumario administrativo para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar si hubo complicidad de funcionarios penitenciarios.

En el marco de las primeras diligencias, fueron detenidos e imputados el exdirector de la penitenciaría, Pablo Abel González; el jefe de Seguridad, Aldo Galeano, y el subjefe, Mario Cristaldo.

Allanan vivienda y ordenan captura

Las investigaciones también alcanzaron al subcomisario Derlis Cáceres, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Penitenciaria hasta que fue apartado del cargo hace aproximadamente un mes, tras otra fuga registrada en la penitenciaría de Minga Guazú.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Ministerio Público allanó este miércoles su vivienda, ubicada en el barrio Ypatí de Villa Elisa. Ante la ausencia del agente policial durante el procedimiento, las autoridades ordenaron su captura.

De acuerdo con los datos de la investigación, guardiacárceles detenidos lo mencionaron como uno de los presuntos colaboradores en la evasión. Su eventual participación deberá ser determinada por las autoridades competentes en el marco de la causa penal.

Lea más: Fuga en Emboscada: detienen a director y a jefe de seguridad de la cárcel

Cuestionamientos al sistema de seguridad

La fuga de los dos internos y las sospechas de complicidad interna vuelven a dejar en evidencia los pésimos mecanismos de vigilancia y control de los establecimientos penitenciarios del país.

La destitución de Peña y la designación de Pereira se producen mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias de la evasión y determinar las responsabilidades individuales de los funcionarios presuntamente involucrados.

Las autoridades también buscan localizar a Ozuna y Merlo, mientras las diligencias judiciales apuntan a esclarecer si existieron fallas de seguridad o una estructura de colaboración que permitió la salida de ambos reclusos.

Lea más: Fuga en Emboscada: revelan cómo escaparon y abren sumario a seis guardiacárceles