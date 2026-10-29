Allanan dependencias del Ministerio de Justicia

En el marco de las investigaciones en curso por la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, se realiza en estos momentos un allanamiento en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El procedimiento es encabezado la agente fiscal de la causa, Fabiola Sosa.

Según el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, esta acción no constituye un allanamiento sino una constitución para realizar diligencias en el marco de esta investigación. “Es para recabar documentación y más imágenes del circuito cerrado que puedan esclarecer más los hilos conductivos de la investigación”, resguardó.