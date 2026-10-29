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Policiales
29 de octubre de 2026 - 09:06

Allanan dependencias del Ministerio de Justicia

Dos personas caminan hacia el edificio blanco, con un coche gris claro y varias motocicletas en el entorno urbano soleado.
Se realiza un allanamiento en la dirección de establecimientos penitenciarios sobre fuga registrada en Emboscada y posible complicidad de funcionarios.Captura de pantalla

En estos momentos se realiza un allanamiento en la sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. La diligencia se realiza en el marco de las investigaciones fiscales por la fuga y complicidad de funcionarios registradas en el penal de Emboscada.

Por ABC Color
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En el marco de las investigaciones en curso por la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, se realiza en estos momentos un allanamiento en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El procedimiento es encabezado la agente fiscal de la causa, Fabiola Sosa.

Según el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, esta acción no constituye un allanamiento sino una constitución para realizar diligencias en el marco de esta investigación. “Es para recabar documentación y más imágenes del circuito cerrado que puedan esclarecer más los hilos conductivos de la investigación”, resguardó.

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