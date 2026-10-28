Fuga en Emboscada: allanan vivienda de excoordinador penitenciario en Villa Elisa

El operativo en prosecución a la fuga de la cárcel de Emboscada está encabezado por la agente fiscal Fabiola Sosa, con participación de efectivos del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizan en la vivienda del subcomisario Derlis Cáceres, quien se desempeñó como coordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia (MJ) hasta su remoción, en septiembre pasado.

El inmueble allanado está ubicado sobre la calle 3 de Mayo, casi Ypatí, en Villa Elisa, a unos 300 metros de la avenida Defensores del Chaco y en las inmediaciones del Club Atlético Colegiales.

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Investigan presuntos vínculos con reclusos

La investigación condujo a los intervinientes hasta el domicilio de Cáceres ante la posibilidad de que mantuviera vínculos con personas privadas de libertad relacionadas con el crimen organizado.

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Según fuentes policiales, pese a haber sido apartado de sus funciones, el excoordinador habría conservado influencia sobre funcionarios penitenciarios e, incluso, sobre reclusos. Estas sospechas se sustentan, de acuerdo con los datos, en evidencias y testimonios reunidos por los investigadores.

El allanamiento se realiza tras la fuga de dos internos de la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicada en la ciudad de Emboscada.

Uno de los fugados es Ricardo Arcenio Merlo, condenado por narcotráfico. El otro es Ever Alejandro Ozuna, alias “Tanchí”, quien cumplía una condena de 28 años de prisión por hechos de secuestro y es señalado como presunto sicario con operaciones en la zona de Capitán Bado, departamento de Amambay.

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Investigan a autoridades y continúa la búsqueda de los prófugos

En el marco de la investigación por la fuga, fueron detenidos el director de la penitenciaría de Emboscada, Pablo Abel González, y el jefe de seguridad del penal, Aldo Galeano, además de cuatro agentes penitenciarios. Los funcionarios son investigados por una presunta complicidad o negligencia en los controles que habrían permitido la evasión.

Entre los hechos bajo investigación figuran el supuesto abandono de puestos de vigilancia durante la madrugada, la demora de casi seis horas en reportar la ausencia de los internos y la presunta alteración de la escena antes de dar aviso oficial.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía y la Policía realizaron una requisa en la cárcel Martín Mendoza, mientras que el Ministerio de Justicia dispuso la intervención del establecimiento y abrió un sumario administrativo a seis funcionarios. Además, se resguardan y analizan las grabaciones del circuito cerrado para reconstruir cómo se produjo la fuga.

El MJ también destituyó al director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña.

Reclusos siguen prófugos

Mientras tanto, Ever Alejandro Ozuna López, alias “Tanchí”, y Ricardo Arcenio Merlo continúan prófugos. La Policía mantiene activa su búsqueda a nivel nacional.