Fuga de presos: hallan evidencias de presunta red de sobornos en penal de Emboscada

Un sorpresivo operativo encabezado por los fiscales Fabiola Sosa y Rubén Romero se llevó a cabo este miércoles en el marco de la investigación por la fuga de reclusos y la circulación de aparatos celulares en las penitenciarías del país.

Durante el procedimiento en la vivienda del subcomisario Cáceres, exdirector de inteligencia de asuntos penitenciarios, los investigadores incautaron evidencias clave, incluidas cartas en portugués que exponen un esquema de corrupción y beneficios para reos vinculados al crimen organizado.

La fiscala Fabiola Sosa explicó a los medios que el allanamiento se originó a partir de los datos brindados por los guardiacárceles detenidos recientemente, cuyas declaraciones fueron tomadas como anticipo jurisdiccional de prueba.

Según la investigadora, los custodios confesaron que intentaron ocultar los teléfonos por instrucciones superiores: “Ellos habían recibido órdenes del subcomisario Cáceres, que en realidad el domingo ya no estaba vinculado al Ministerio de Justicia, pero ordenó a los guardias a que desaparecieran los celulares de las celdas” indicó la agente fiscal.

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Ante la incomparecencia del subcomisario Cáceres al lugar del allanamiento y su aparente intento de eludir a los investigadores, el Ministerio Público dictó medidas urgentes. “En este momento sí, justamente porque no se presentó acá, entonces ordenamos su detención porque tampoco sabemos si efectivamente se está dirigiendo o no a la Fiscalía de Emboscada”, aseveró Sosa.

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Entre las evidencias recolectadas en la residencia del exfuncionario se destacan manuscritos comprometedores. “Encontramos dos cartas que vamos a corroborar si efectivamente provienen de quienes habrían firmado esas cartas, están en portugués y corroboran un poco la información que dieron los guardias de cómo es el esquema en el que se maneja las penitenciarías”, detalló la fiscal.

Seguidamente, añadió que una de ellas pertenecería a una persona privada de libertad por narcotráfico y crimen organizado, haciendo alusión a un regalo a cambio de favores.

Indignación y debilidad en la máxima seguridad

Consultada sobre las condiciones de seguridad en las cárceles y el impacto de estas irregularidades, la fiscal Sosa no ocultó su frustración y preocupación institucional ante el manejo de los centros de reclusión de alta seguridad.

“Es lamentable. Estamos viendo que hubo mucha negligencia en el manejo de la penitenciaría, inclusive como fiscales digo que siento hasta temor y no sé cómo decirle a las víctimas que denuncian hechos punibles a diario que las personas a las que denuncian pueden escaparse”, apuntó.

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Finalmente, la representante del Ministerio Público enfatizó que los dispositivos móviles incautados ya fueron derivados a peritos informáticos para las extracciones de datos que permitan desarticular por completo la red de complicidad interna que operaba en favor de los reclusos peligrosos.