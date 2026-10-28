ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
28 de octubre de 2026 - 11:18

Fuga de presos: hallan evidencias de presunta red de sobornos en penal de Emboscada

Dos personas conversan junto a un SUV en un garaje, mientras el entorno muestra escombros y ladrillos.
Procedimiento fiscal y policial encabezado por la agente Fabiola Sosa junto con el Departamento Contra el Crimen Organizado en la vivienda del subcomisario Derlis Cáceres, ubicada en Villa Elisa.Pablo Otazú

La fiscala Fabiola Sosa confirmó el allanamiento a la vivienda del exdirector de inteligencia penitenciaria, el subcomisario Cáceres, tras la declaración de guardias que aseguran haber cumplido órdenes para hacer desaparecer celulares de líderes criminales. La Fiscalía emitió orden de captura contra el exfuncionario y halló cartas en portugués que evidencian esquemas de soborno y traslados irregulares.

Por Juan Massare
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un sorpresivo operativo encabezado por los fiscales Fabiola Sosa y Rubén Romero se llevó a cabo este miércoles en el marco de la investigación por la fuga de reclusos y la circulación de aparatos celulares en las penitenciarías del país.

Durante el procedimiento en la vivienda del subcomisario Cáceres, exdirector de inteligencia de asuntos penitenciarios, los investigadores incautaron evidencias clave, incluidas cartas en portugués que exponen un esquema de corrupción y beneficios para reos vinculados al crimen organizado.

La fiscala Fabiola Sosa explicó a los medios que el allanamiento se originó a partir de los datos brindados por los guardiacárceles detenidos recientemente, cuyas declaraciones fueron tomadas como anticipo jurisdiccional de prueba.

Según la investigadora, los custodios confesaron que intentaron ocultar los teléfonos por instrucciones superiores: “Ellos habían recibido órdenes del subcomisario Cáceres, que en realidad el domingo ya no estaba vinculado al Ministerio de Justicia, pero ordenó a los guardias a que desaparecieran los celulares de las celdas” indicó la agente fiscal.

Lea más: Fuga en Emboscada: allanan vivienda de excoordinador penitenciario en Villa Elisa

Ante la incomparecencia del subcomisario Cáceres al lugar del allanamiento y su aparente intento de eludir a los investigadores, el Ministerio Público dictó medidas urgentes. “En este momento sí, justamente porque no se presentó acá, entonces ordenamos su detención porque tampoco sabemos si efectivamente se está dirigiendo o no a la Fiscalía de Emboscada”, aseveró Sosa.

Entre las evidencias recolectadas en la residencia del exfuncionario se destacan manuscritos comprometedores. “Encontramos dos cartas que vamos a corroborar si efectivamente provienen de quienes habrían firmado esas cartas, están en portugués y corroboran un poco la información que dieron los guardias de cómo es el esquema en el que se maneja las penitenciarías”, detalló la fiscal.

Seguidamente, añadió que una de ellas pertenecería a una persona privada de libertad por narcotráfico y crimen organizado, haciendo alusión a un regalo a cambio de favores.

Indignación y debilidad en la máxima seguridad

Consultada sobre las condiciones de seguridad en las cárceles y el impacto de estas irregularidades, la fiscal Sosa no ocultó su frustración y preocupación institucional ante el manejo de los centros de reclusión de alta seguridad.

“Es lamentable. Estamos viendo que hubo mucha negligencia en el manejo de la penitenciaría, inclusive como fiscales digo que siento hasta temor y no sé cómo decirle a las víctimas que denuncian hechos punibles a diario que las personas a las que denuncian pueden escaparse”, apuntó.

Lea más: Descartan celdas vip en Emboscada: internos tenían ventiladores, speaker y mosquiteros

Finalmente, la representante del Ministerio Público enfatizó que los dispositivos móviles incautados ya fueron derivados a peritos informáticos para las extracciones de datos que permitan desarticular por completo la red de complicidad interna que operaba en favor de los reclusos peligrosos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más

Te puede interesar