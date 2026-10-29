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Policiales
29 de octubre de 2026 - 13:56

Celdas VIP: viceministro renuncia tras descubrirse vínculo de su hermano con un recluso

Rubén Maciel, con traje oscuro y corbata roja, se sienta serio en una mesa blanca con documentos y un vaso de agua.
El exviceministro de Política Criminal, Rubén Maciel.Gentileza

Rubén Maciel renunció al cargo de viceministro de Política Criminal tras darse a conocer que su hermano, el abogado Rodney Maciel, representaba a uno de los reclusos que ocupaba una celda “VIP” en el penal de Emboscada. El hallazgo se produjo durante requisas realizadas luego de la fuga de dos internos.

Por ABC Color
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Rubén Maciel presentó este jueves su renuncia al cargo de viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia (MJ) luego de que se descubriera celdas “VIP” en el cárcel de Emboscada “Martín Mendoza”. El hallazgo se produjo durante requisas realizadas tras la fuga de dos peligrosos reclusos.

Maciel explicó que decidió apartarse del cargo luego de enterarse, durante esta jornada, de que su hermano, el abogado Rodney Maciel, representaba legalmente a uno de los internos que ocupaba una celda “VIP”, ubicada en la planta alta del módulo siete de la penitenciaría.

El viceministro aseguró que desconocía esa relación cuando, durante esta mañana, negó ante la prensa que existiera tal vínculo. Reconoció que realizó esa afirmación sin verificar previamente la información, aunque sostuvo que no conversa con su hermano sobre los casos que lleva adelante.

“Hasta el día de hoy desconocía esa circunstancia, dado que no intervengo en los asuntos profesionales de mi hermano, ni mantengo conversaciones con él sobre los casos que lleva adelante”, mencionó.

Lea más: Viceministro asegura que el módulo donde se produjo la fuga en Emboscada no era una “celda vip”

Rubén Maciel, con traje gris y corbata roja, habla en reunión, mientras dos hombres y una mujer lo observan atentamente en oficina decorada.
De izquierda a derecha: el exviceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, junto con el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, y el nuevo director de Establecimientos Penitenciarios, comisario general retirado Óscar Pereira.

Renuncia busca preservar la transparencia, afirmó

El exviceministro sostuvo que su decisión responde a la necesidad de preservar la transparencia de las actuaciones, la confianza pública y la independencia de la investigación sobre los hechos registrados en el penal de Emboscada.

Además, manifestó que busca evitar especulaciones en torno a su participación en el caso y calificó la decisión como una “cuestión de ética básica”.

“Esta decisión es para no empañar nada, aunque yo no tenga ningún tipo de responsabilidad ni conocimiento de la circunstancias. Aquí, lo prudente es apartarse para que no haya la mínima duda de lo que se está llevando adelante”, expresó.

Consultado sobre la identidad del interno al que representa su hermano, Maciel prefirió no brindar detalles.

Lea más: Conforman equipo fiscal para investigar presunta liberación de presos de Emboscada

Maciel: no es una celda “VIP”

Esta mañana, Maciel cuando aún fungía de viceministro, minimizó la constitución del equipo fiscal encabezado por Fabiola Sosa en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. Dijo que lo encontrado hasta ahora en los módulos de máxima seguridad de Emboscada dista mucho de ser una celda vip.

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