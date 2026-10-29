Conforman equipo fiscal para investigar presunta liberación de presos de Emboscada

El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo fiscal que llevará adelante las diligencias investigativas relacionadas a la fuga de los privados de libertad Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo, de la cárcel de Emboscada denominada Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”.

En tal sentido fueron designados las agentes fiscales de Emboscada Fabiola Sosa y Mayra Palacios; el fiscal de Piribebuy Rubén Romero, y el fiscal de capital Luis Said, este último perteneciente a la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

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De acuerdo con la resolución emitida por el titular del Ministerio Público, los fiscales podrán actuar de manera conjunta o separada, según las necesidades de que surjan en la investigación.

Además, Rolón designó como encargada titular del equipo de la causa a la fiscala Fabiola Sosa, mientras que la coordinación de la investigación estará a cargo de la fiscal adjunta de Cordillera Alma Zayas.

Cárcel de Emboscada: Fiscala se constituyó en Dirección penal por causa de la fuga

En el marco de la investigación penal en curso y como parte de las diligencias, la fiscala Fabiola Sosa, se constituyó en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

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De acuerdo con lo que se informó desde el Ministerio de Justicia, la diligencia está directamente relacionada al trabajo articulado que llevan adelante en forma conjunta con el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el objetivo de relevar información crucial, auditar los registros internos y profundizar la recolección de elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades administrativas y penales.

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En este contexto, la Fiscalía ya cuenta con documentación y acceso a los registros que fueron entregados por el Ministerio de Justicia.

Hallan celdas vip en medio de la pesquisa por la fuga de Emboscada

En medio de los trabajos de investigación relacionadas a la fuga de presos de la cárcel de Emboscada, el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, detalló que al inspeccionar el espacio de reclusión detectaron una zona no habilitada que era utilizada como celdas VIP, donde los internos contaban con “comodidades”.

Entre los elementos que se encontraron, se citan ventiladores y artículos de cocina. Precisó Delgado que encontraron a siete internos de la cárcel que no debían estar allí en el bloque siete alta.

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“Había bloques que no debían ser habitados y estaban siendo utilizados como celdas VIP, pero ya se estaría respondiendo a las autoridades ante esa circunstancia. Se tiene plenamente identificados a ellos, entonces ya un poco más adelante estaríamos expresando los nombres de los PPLs que estaban utilizando la celda”, precisó al ser consultado sobre la identidad de las personas privadas de libertad (PPL) que estaban en el lugar.

Señaló que el bloque está al lado del bloque 8, de donde se escaparon los dos reos en la madrugada del sábado.