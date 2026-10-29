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Policiales
29 de octubre de 2026 - 09:41

Conforman equipo fiscal para investigar presunta liberación de presos de Emboscada

Persona de pie sobre superficie elevada con ropa de colores diversos en un entorno carcelario de alta seguridad.
Así fue la fuga de Ever Alejandro Ozuna López, alías Tanchí junto a su compañero de celda, el narcotraficante Robert Arsenio Merlo Villalba.

El fiscal general Emiliano Rolón dispuso la apertura de causa y la designación de un equipo que se encargará, de investigar el presunto hecho de liberación de presos de la cárcel de Emboscada, denominada “Martín Mendoza”.

Por ABC Color
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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso la conformación de un equipo fiscal que llevará adelante las diligencias investigativas relacionadas a la fuga de los privados de libertad Ever Alejandro Ozuna y Ricardo Arsenio Merlo, de la cárcel de Emboscada denominada Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”.

En tal sentido fueron designados las agentes fiscales de Emboscada Fabiola Sosa y Mayra Palacios; el fiscal de Piribebuy Rubén Romero, y el fiscal de capital Luis Said, este último perteneciente a la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Lea más: Fuga de condenados: imputan a exdirector de penal de máxima seguridad

De acuerdo con la resolución emitida por el titular del Ministerio Público, los fiscales podrán actuar de manera conjunta o separada, según las necesidades de que surjan en la investigación.

Fabiola Sosa con suéter negro y cabello ondulado, de pie frente a un edificio tradicional, mientras una sombra de periodista está a su izquierda.
La Fiscal Fabiola Sosa, titular de la investigación relacionada a supuesta liberación de presos.

Además, Rolón designó como encargada titular del equipo de la causa a la fiscala Fabiola Sosa, mientras que la coordinación de la investigación estará a cargo de la fiscal adjunta de Cordillera Alma Zayas.

Cárcel de Emboscada: Fiscala se constituyó en Dirección penal por causa de la fuga

En el marco de la investigación penal en curso y como parte de las diligencias, la fiscala Fabiola Sosa, se constituyó en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

De acuerdo con lo que se informó desde el Ministerio de Justicia, la diligencia está directamente relacionada al trabajo articulado que llevan adelante en forma conjunta con el Ministerio Público y la Policía Nacional, con el objetivo de relevar información crucial, auditar los registros internos y profundizar la recolección de elementos probatorios que permitan determinar responsabilidades administrativas y penales.

La fiscala Fabiola Sosa en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.
La fiscala Fabiola Sosa en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

Lea más: Hallan uso de celdas VIP para internos de Emboscada tras fuga

En este contexto, la Fiscalía ya cuenta con documentación y acceso a los registros que fueron entregados por el Ministerio de Justicia.

Hallan celdas vip en medio de la pesquisa por la fuga de Emboscada

En medio de los trabajos de investigación relacionadas a la fuga de presos de la cárcel de Emboscada, el jefe del Departamento Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, José Delgado, detalló que al inspeccionar el espacio de reclusión detectaron una zona no habilitada que era utilizada como celdas VIP, donde los internos contaban con “comodidades”.

Entre los elementos que se encontraron, se citan ventiladores y artículos de cocina. Precisó Delgado que encontraron a siete internos de la cárcel que no debían estar allí en el bloque siete alta.

Mujeres y un hombre en el centro de comando con camisetas oscuras, concentrados en pantallas de monitoreo en un ambiente de seguridad.
Detenidos e incautaciones realizadas durante la pesquisa a la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza en Emboscada tras la fuga de dos reos de alta peligrosidad en la madrugada del sábado.

Lea más: Requisa en la cárcel de Emboscada tras fuga de peligrosos

Había bloques que no debían ser habitados y estaban siendo utilizados como celdas VIP, pero ya se estaría respondiendo a las autoridades ante esa circunstancia. Se tiene plenamente identificados a ellos, entonces ya un poco más adelante estaríamos expresando los nombres de los PPLs que estaban utilizando la celda”, precisó al ser consultado sobre la identidad de las personas privadas de libertad (PPL) que estaban en el lugar.

Señaló que el bloque está al lado del bloque 8, de donde se escaparon los dos reos en la madrugada del sábado.

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