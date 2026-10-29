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Policiales
29 de octubre de 2026 - 11:23

Viceministro asegura que el módulo donde se produjo la fuga en Emboscada no era una “celda vip”

Dos agentes de seguridad con pasamontañas inspeccionan colchones en un ambiente cerrado y austero.
Sacan colchones de las celdas instaladas en módulo no habilitado de la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

El viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, minimizó la constitución del equipo fiscal encabezado por Fabiola Sosa en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. Dijo que lo encontrado hasta ahora en los módulos de máxima seguridad de Emboscada dista mucho de ser una celda vip.

Por ABC Color
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“No se trata de un allanamiento, sino de una constitución de la agente fiscal para recolectar documentaciones y también para llevar videos de nuestro centro de monitoreo. El ingreso fue autorizado por el Ministerio de Justicia, eso también me acaba de confirmar la agente fiscal”, recalcó Maciel a la entrada de la dependencia.

Lea más: Conforman equipo fiscal para investigar presunta liberación de presos de Emboscada

Explicó que el objetivo del procedimiento es llevar documentaciones relacionadas con las personas privadas de libertad que se encontraban de manera irregular en el módulo 7 planta alta del penal Martín Mendoza de Emboscada de donde se fugaron los reos el pasado domingo, “y a llevar también parte de las grabaciones de puntos que ella considera relevantes”, subrayó la autoridad.

Dos hombres con uniformes oscuros y pasamontañas en un ambiente carcelario, levantando una tabla mientras observan el lugar.
Sacan colchones de las celdas instaladas en módulo no habilitado de la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Descubrieron un esquema completo

El viceministro relató que -si bien la intervención de la agente fiscal fue en el marco de la fuga- lo que luego se empezó a descubrir a raíz de la incautación de esa bolsa con celulares es un esquema de ubicación irregular de personas privadas de libertad.

Lea más: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones

“En ese grupo es donde se encontraban creo que siete de las PPL en planta alta del módulo 7. La fuga se dio en la celda 10 de planta baja. Entonces, la ubicación de estas personas es lo que no corresponde a lo que establecen en algunos casos las resoluciones judiciales y en otros las disposiciones administrativas. Por eso la fiscala viene a recolectar esa información”, puntualizó Maciel.

Mujer con cabello largo y rojo observa, mientras hombre con gafas señala con documento en mano, en celda penitenciaria con paredes claras.
Sacan colchones de las celdas instaladas en módulo no habilitado de la penitenciaría de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

Lo que encontraron

Luego de requisas realizadas a ese módulo, el funcionario de Justicia indicó que se encontraron electrodomésticos fruto de un privilegio que otros reos no tenían. “De lo que usualmente encontramos en las penitenciarías bajo el régimen tradicional, donde vemos sommiers, televisores, aire acondicionado y ese tipo de cosas, hay diferencias en comparación con otros donde no pueden tener acceso a determinados electrodomésticos”, dijo.

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En ese sentido dijo que encontraron “un ventilador, creo que había un air fryer, había una hervidora que de hecho estaban usando aparentemente con un prolongador, porque las celdas no tienen posibilidad de conexión eléctrica. En ese sentido sí hay una diferencia”, admitió.

La autoridad reconoció que estos electrodomésticos no debían estar en el lugar. “No debían estar ahí. Entonces, ahí es donde hay todo un procedimiento. Si se va a mudar a un PPL de un módulo a otro, ellos tienen que completar un formulario, comunicarse, tiene que estar autorizado, etcétera. Con mayor razón si son personas alojadas en el módulo 8, que es el de máxima seguridad, donde existen procedimientos muy claros que debe cumplir el director”, detalló Maciel.

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El viceministro añadió que establecieron una suerte de sistema de recomensas en donde, de acuerdo al comportamiento de la persona privada de libertad, esta puede acceder a tener un elemento. “Puede ser una radio o algo particular que no requiera enchufe porque la celda no está preparada para eso. Pero comparativamente a lo que usualmente se suele entender como ‘celda vip’, estamos muy alejados de eso”, defendió la autoridad.

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