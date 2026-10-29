Viceministro asegura que el módulo donde se produjo la fuga en Emboscada no era una “celda vip”

“No se trata de un allanamiento, sino de una constitución de la agente fiscal para recolectar documentaciones y también para llevar videos de nuestro centro de monitoreo. El ingreso fue autorizado por el Ministerio de Justicia, eso también me acaba de confirmar la agente fiscal”, recalcó Maciel a la entrada de la dependencia.

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Explicó que el objetivo del procedimiento es llevar documentaciones relacionadas con las personas privadas de libertad que se encontraban de manera irregular en el módulo 7 planta alta del penal Martín Mendoza de Emboscada de donde se fugaron los reos el pasado domingo, “y a llevar también parte de las grabaciones de puntos que ella considera relevantes”, subrayó la autoridad.

Descubrieron un esquema completo

El viceministro relató que -si bien la intervención de la agente fiscal fue en el marco de la fuga- lo que luego se empezó a descubrir a raíz de la incautación de esa bolsa con celulares es un esquema de ubicación irregular de personas privadas de libertad.

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“En ese grupo es donde se encontraban creo que siete de las PPL en planta alta del módulo 7. La fuga se dio en la celda 10 de planta baja. Entonces, la ubicación de estas personas es lo que no corresponde a lo que establecen en algunos casos las resoluciones judiciales y en otros las disposiciones administrativas. Por eso la fiscala viene a recolectar esa información”, puntualizó Maciel.

Lo que encontraron

Luego de requisas realizadas a ese módulo, el funcionario de Justicia indicó que se encontraron electrodomésticos fruto de un privilegio que otros reos no tenían. “De lo que usualmente encontramos en las penitenciarías bajo el régimen tradicional, donde vemos sommiers, televisores, aire acondicionado y ese tipo de cosas, hay diferencias en comparación con otros donde no pueden tener acceso a determinados electrodomésticos”, dijo.

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En ese sentido dijo que encontraron “un ventilador, creo que había un air fryer, había una hervidora que de hecho estaban usando aparentemente con un prolongador, porque las celdas no tienen posibilidad de conexión eléctrica. En ese sentido sí hay una diferencia”, admitió.

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📌 El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, aclaró que, según la información que recibió de la fiscala Fabiola Sosa, no se trata de un allanamiento, sino de una constitución fiscal… pic.twitter.com/Zc6KbAEPNB — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 29, 2026

La autoridad reconoció que estos electrodomésticos no debían estar en el lugar. “No debían estar ahí. Entonces, ahí es donde hay todo un procedimiento. Si se va a mudar a un PPL de un módulo a otro, ellos tienen que completar un formulario, comunicarse, tiene que estar autorizado, etcétera. Con mayor razón si son personas alojadas en el módulo 8, que es el de máxima seguridad, donde existen procedimientos muy claros que debe cumplir el director”, detalló Maciel.

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El viceministro añadió que establecieron una suerte de sistema de recomensas en donde, de acuerdo al comportamiento de la persona privada de libertad, esta puede acceder a tener un elemento. “Puede ser una radio o algo particular que no requiera enchufe porque la celda no está preparada para eso. Pero comparativamente a lo que usualmente se suele entender como ‘celda vip’, estamos muy alejados de eso”, defendió la autoridad.