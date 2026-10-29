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Policiales
29 de octubre de 2026 - 09:06

Fiscalía se constituye en dependencias del Ministerio de Justicia

Dos personas caminan hacia el edificio blanco, con un coche gris claro y varias motocicletas en el entorno urbano soleado.
Se realiza un allanamiento en la dirección de establecimientos penitenciarios sobre fuga registrada en Emboscada y posible complicidad de funcionarios.Captura de pantalla

En estos momentos se realiza una constitución fiscal en la sede de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, dependiente del Ministerio de Justicia. La diligencia se realiza en el marco de las investigaciones fiscales por la fuga y complicidad de funcionarios registradas en el penal de Emboscada.

Por ABC Color
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En el marco de las investigaciones en curso por la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL) del Centro Penitenciario Martín Mendoza de Emboscada, se realiza en estos momentos una constitución en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. El procedimiento es encabezado la agente fiscal de la causa, Fabiola Sosa.

Lea más: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones

Según el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, esta acción es un procedimiento normal para realizar diligencias en el marco de esta investigación. “Yo tuve una conversación con la fiscal a tempranas horas de la mañana. Es para recabar documentación y más imágenes del circuito cerrado que puedan conducir a esclarecer más hilos conductores de la investigación”, refirió.

Hombre de traje gris y corbata a rayas, con barba recortada, sentado en entorno de oficina formal durante reunión.
Rodrigo Nicora

Todo está transparentado

Consultado sobre si los ocho reclusos que estaban en el lugar con más privilegios que el resto de la población penal, fueron defendidos por un estudio jurídico que estaría vinculado a alguien del Ministerio de Justicia, Nicora negó la vinculación.

Lea más: Fuga en Emboscada: excoordinador prófugo se presentó ante la Justicia

“Eso no se ajusta a la verdad. Ocurre en muchas instituciones públicas y voy a poner cómo ejemplo rápido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que tuvo presidentes que tuvieron también estudios jurídicos y no por eso hubo mezcla de funcionalidad. No hay relacionamiento jurídico con estas personas que estarían en este módulo”, defendió.

Según el titular de la cartera estatal, todo está siendo debidamente observado, examinado, auditado, y respaldado por el trabajo del Ministerio Público. “Como dijimos desde un comienzo, todo va a ser revisado porque nosotros necesitamos saber la cadena de responsabilidades en este tipo de irregularidades. Entonces, todos los funcionarios están siendo uditados y examinados en las labores, inclusive el ministro mismo”, aseguró.

Lea más: Fuga en Emboscada: allanan vivienda de excoordinador penitenciario en Villa Elisa

“Nos interesan las documentaciones”, dice la Policía

Momentos luego de iniciar con las diligencias que se están llevando adelante en el marco de la investigación por la fuga o liberación de personas privadas de libertad, el comisario Luis López, director contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, aseguró que es simplemente para interiorizarse de funcionamientos internos de la dependencia.

Luis López, con gorra camuflada y camiseta clara, habla ante micrófonos de medios con expresión seria en un ambiente exterior.
Luis López habla durante el procedimiento fiscal en la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia.

“Estamos viendo cómo es el proceder de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios. Estamos buscando las documentaciones pertinentes, las órdenes, quiénes firman, cómo se establece la trazabilidad, cuál es el objetivo y cómo se traslada un interno de un módulo a otro, por ejemplo de un área máxima seguridad a una normal o común”, refirió el uniformado sobre el procedimiento.

Lea más: Fuga de presos: hallan evidencias de presunta red de sobornos en penal de Emboscada

Aseguró que el objetivo es establecer lo que sucedió el domingo último y cuál podría ser la negligencia. “Queremos saber cuál podría ser la relación directa de los nombrados y detenidos ya ahora, y cuáles fueron las órdenes dadas por los superiores hacia abajo”, recalcó López.

Fabiola Sosa con suéter negro y cabello ondulado, de pie frente a un edificio tradicional, mientras una sombra de periodista está a su izquierda.
La Fiscal del caso Fabiola Sosa. Foto: archivo.

“Esto es una procedimiento encabezado por la fiscal de la causa, y en este momento estamos buscando esos elementos de evidencia. Nos traen a este lugar a los efectos de buscar evidencias. A nosotros nos interesan las evidencias más que las personas. Las evidencias obtenidas, analizadas y peritadas son las que nos van a sostener la detención de diferentes personas posteriormente”, concluyó el comisario.

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