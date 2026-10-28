Forcejean puerta de escuela en Luque y se llevan varios objetos

El suceso ocurrió el domingo pasado, en la Escuela Básica N° 5575 San Luis Gonzaga, del barrio Costa Sosa de la ciudad de Luque. Los desconocidos violentaron dos puertas de madera de las aulas del nivel inicial y del primer ciclo.

Según informó el oficial Rodolfo Aguero, de la Comisaría Tercera de Luque, la alerta provino de las vecinas del lugar. Las residentes se comunicaron con la directora para advertirle sobre la presencia de personas ajenas dentro de la escuela.

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“Ingresaron personas desconocidas, ya que la directora del colegio fue avisada por vecinas del lugar de que personas desconocidas se encontraban dentro de la institución”, explicó.

Los delincuentes se llevaron herramientas variadas, placas, jarras eléctricas y un aparato de wifi. Asimismo, intentaron sustraer un televisor, pero lo abandonaron en las inmediaciones tras dañarlo durante la huida.

Falta de cámara seguridad en la institución

Según detalló la Policía Nacional, el local no cuenta con celador ni con cámaras de circuito cerrado de televisión que permitan identificar a los autores del ilícito.

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“El local no cuenta con sereno y tampoco circuito cerrado”, indicó el agente policial.

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Además, las autoridades policiales confirmaron que no se trata de un hecho aislado. En fechas anteriores, desconocidos ya habían ingresado al predio para robar los alimentos destinados a la merienda de los alumnos.

Investigación en curso

Las fuerzas de seguridad admitieron que las tareas investigativas enfrentan dificultades debido a la escasez de elementos probatorios en la escena del crimen. La ausencia de cámaras dificulta el avance.

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“Hasta el momento no tenemos pistas porque no tenemos indicios”, expresó el agente policial.

Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público para dar continuidad a las diligencias legales correspondientes.