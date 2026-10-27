Peleas en colegios y alumnos detenidos: ¿qué pasó en el CNC y qué hará el MEC?

Varios hechos violentos se registraron en los que presumen participaron estudiantes de cuatro instituciones educativas públicas de Asunción.

Padres de alumnos de los colegios Ysaty y Stella Maris denunciaron que presuntamente estudiantes del Colegio Nacional de la Capital (CNC) agredieron y acosaron a varios de sus hijos. También se registró un hecho violento donde fueron detenidos ocho adolescentes, sindicados como agresores que tiraron piedras a la muralla del CNC.

Ante estos hechos, Sonia Escauriza, directora de Protección de los Derechos de la Niñez del MEC, convocó a los directores de los tres colegios mencionados y al Presidente Franco, para reunirse y hablar sobre como prevenir estos casos.

“Hasta este momento tenemos CNC y Presidente Franco, ahora también estamos trabajando porque nos llegó un informe de los directores de Ysaty y también otra institución que es Stella Maris. Entonces con los cuatro directores vamos a tener una reunión con la gente de prevención y seguridad, ahí con el comisario, a fin de de trabajar”, indicó.

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Realizan patrullas en la zona de los colegios

Sostuvo que la Policía Nacional realiza patrullajes en las inmediaciones de las instituciones educativas a fin de prever cualquier conflicto.

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“Es por eso que ya a esta hora lastimosamente digo ya tuvimos ocho aprehendidos y la supervisora en este mismo momento está yendo. Una está en una de las instituciones y la otra supervisora en otra institución hablando un poco con los estudiantes a fin de ir trabajando. Entendieron bastante bien ellos la posición o cómo se está trabajando”, recordó.

Agregó que solicitaron un informe a las instituciones involucradas, ya que el hecho de la agresión en el CNC se registró en pleno horario de clases, por lo que la responsabilidad recaería también en los docentes y directores.

Contó que averiguan si los estudiantes aprehendidos asistieron a primera hora y después se ausentaron, considerando además que cuentan con un protocolo de seguridad en las escuelas por el que los alumnos no pueden entrar y salir a su antojo.

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“Entiendo perfectamente ya si es a la salida, pero era en horarios de clase lo que estamos hablando esto. Entonces, por eso mañana la convocatoria también a los directores para ir viendo y salvando estas situaciones que ocurrieron hoy”, insistió.

Problema con los padres permisivos

Recordó que todavía no es la época del calendario escolar en donde los alumnos rinden los exámenes finales y se retiran de las instituciones, así como también que muchas veces se topan con un problema con los padres cuando quieren aplicar medidas socioeducativas para restablecer el orden, considerando además que cuentan con los antecedentes pedagógicos o conductuales de los alumnos.

“Tropezamos con un problema también con los padres de familia que son muy permisivos en ese sentido o le llamamos a reuniones, le llamamos para ir trabajando conductualmente sobre su hijo, pero no encontramos un poco a veces ese apoyo o esa reciprocidad que nosotros necesitamos como educadores”, refirió.

Dijo que teniendo en cuenta que como sociedad estamos atravesando hechos violentos, también hay varios alumnos que con integrantes de barrasbravas.

¿Qué pasó en el CNC?

Los conflictos entre alumnos del CNC, Ysaty, Stella Maris y Presidente Franco se agravaron en las últimas semanas. Padres del Ysaty denuncian emboscadas de estudiantes del CNC, con agresiones, robos y presuntos manoseos a niñas, y se manifestaron para exigir respuestas del MEC. También critican al colegio por su falta de acción.

Este lunes, ocho adolescentes fueron aprehendidos por tirar piedras contra la muralla del CNC y detonar petardos. La Policía y el director, Blas Duré, dicen que no hubo heridos, pero alumnos aseguran que sí y que los atacantes tenían machete y un arma 9 mm, algo no confirmado. Duré atribuye el ataque a una represalia e infiltrados de barras bravas.