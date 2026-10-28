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Nacionales
28 de octubre de 2026 - 06:30

¿Están seguros los alumnos? El MEC en la mira ante la creciente violencia en colegios

Mujer sentada en vestido blanco y grupo de personas en una parada de autobús, mientras agentes de seguridad observan atentos.
Conflicto en el CNC: ocho adolescentes de otro colegio público fueron aprehendidos por arrojar piedras a la institución.

Ante la alarmante escalada de agresiones entre estudiantes, directores exigieron al MEC coordinar acciones con la Policía y la Senad, al tiempo de elevar sus propuestas al Congreso para frenar la violencia en aulas.

Por Rene Ramos
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Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), calificó de “vergüenza” el desinterés familiar y pidió “sancionar a los padres” de estudiantes involucrados en grescas entre estudiantes. Propuso que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), realice talleres obligatorios mensuales para monitorear el comportamiento y buscar prevenir así más tragedias escolares.

Recordó con alarma la reciente pelea en la Escuela Nacional de Comercio 3, donde una estudiante atacó a otra con un cuchillo de cocina. Advirtió que de no intervenir a tiempo, se corre el riesgo de repetir tragedias como el asesinato de la directora Sofía Rodríguez en San Gervasio.

En cuanto a los controles, Marecos aclaró que no apoyan requisas policiales invasivas en los accesos a escuelas (control de mochilas), sino intervenciones focalizadas e inteligentes activadas por alertas de los propios alumnos. Para formalizar este plan integral, el gremio prevé reuniones con varios sectores y articular acciones junto a la Senad y otros ministerios.

Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).
Miguel Marecos, presidente del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

“Hay una violencia creciente y no hay control del Ministerio, pero esto no es algo que tengan que resolver únicamente los directores ni la cartera en cuestión. Desde el MEC se tienen que articular acciones con todos los sectores que corresponden: Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de la Niñez y Adolescencia (MINNA), Salud Pública y la Policía”, expresó el gremialista.

Escuela para padres y alianzas estatales: las propuestas del Sinadi para el MEC

Para revertir la crisis, el sindicato planteará formalmente a la cartera educativa la implementación obligatoria de la “escuela para padres” con frecuencia mensual. El objetivo es dar un seguimiento estricto al comportamiento de los estudiantes en las aulas y evitar que la violencia se descontrole por completo.

Diez personas reunidas frente a una estructura con rejas, algunas con abrigo y móviles, en conversación seria sobre problemas escolares.
Padres de alumnos del Colegio Ysaty se reunieron frente al acceso del establecimiento para exigir la conformación de una mesa de trabajo con el CNC y respuestas concretas ante las agresiones denunciadas.

“Muchos alumnos llevan dentro de su mochila un cuchillo, una pistola. El otro día en Nueva Italia, un chico le disparó a una compañera accidentalmente, estaba manejando una pistola. Entonces tenemos que ver cómo resolver este tema, pero no hacer un control así tipo soldado en las entradas controlando las mochilas. Se hace por aviso de estudiantes o docentes, ante una sospecha, ahí se actúa de manera más inteligente, pero funciona”, agregó Marecos.

Indicó que se encuentran investigando los casos de alumnos que, en horario de clases, van a otros establecimientos educacionales para desafiar a sus pares, como lo que ocurrió entre jóvenes del Colegio Nacional Presidente Franco y el Colegio Nacional de la Capital (CNC).

Grupo de padres del Colegio Ysaty vestido de rojo con expresiones preocupadas en manifestación al aire libre.
Alumnos del CNC posan de forma desafiante frente al acceso principal del Colegio Ysaty, en una imagen difundida en redes sociales acompañada de provocaciones hacia los estudiantes de la institución.

Estas propuestas también serán entregadas en el Congreso Nacional, en una reunión que mantendrá el gremio con la senadora Blanca Ovelar, de la comisión de Educación de la Cámara Alta.

Reuniones de urgencia y patrullajes: la respuesta del MEC ante los focos de conflicto

Luego del suceso que dejó ocho adolescentes aprehendidos tras arrojar piedras y petardos contra la muralla del CNC, la directora de Promoción de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, convocó este lunes de urgencia a los directores de las instituciones involucradas —incluyendo al Presidente Franco, Ysaty y Stella Maris— para coordinar acciones de contención junto a la Policía Nacional y áreas de prevención de seguridad, que realizarán patrullajes.

Lea más: ¿“Cerebro multitarea” en las niñas?: Experta desmiente al MEC y expone cómo justifica la desigualdad

“Con los cuatro directores vamos a tener una reunión con la gente de prevención y seguridad, ahí con el comisario, a fin de trabajar. Ya solicitamos un informe a las instituciones, porque las agresiones y disturbios ocurrieron en pleno horario de clases”, afirmó.

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