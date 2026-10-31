Alerta tras la liberación del sicario Tanchí: la hipótesis que manejan las autoridades

Tanchí, uno de los dos internos fugados de la cárcel de Emboscada, fue detenido en el 2020 en la colonia Sapucaí de Yby Yaú y en el 2024 fue condenado a 28 años de reclusión por al menos siete casos de secuestros, la mayoría de ellos exprés registrados en la zona comprendida entre Pedro Juan Caballero y Capitán Bado.

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El evadido, antiguo sicario del narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, pasó a operar en el ámbito de los secuestros tras la caída y extradición del capo narco.

Condenado por narcotráfico también huyó

Tanchí estaba compartiendo celda en el pabellón número 7 de del penal Martín Mendoza, supuestamente considerado de máxima seguridad con Ricardo Arsenio Merlo, condenado por narcotráfico, este también aprovechó la ocasión y huyó del penal en la madrugada del pasado domingo.

Ahora los investigadores de la Policía sospechan que algún capo norteño vinculado con el narcotráfico pagó una muy buena cantidad de dinero y los más probable en dólares por la fuga de Tanchí, para luego utilizar a este en algún atentado.

¿Narco de Pedro Juan Caballero habría financiado la fuga?

Los uniformados tampoco descartan que el criminal haya escapado para encargarse de la seguridad de un capo emergente en la zona de Pedro Juan Caballero, Marciano Denis Torales, más conocido en el mudo criminal como Chui, actualmente prófugo de la justicia con orden de captura internacional.

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Las actividades de Chui se descubrieron cuando los organismos de seguridad interceptaron en mayo del 2024 una carga de droga en el aeropuerto Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque. Eran 976 kilos de cocaína de la mejor calidad, cargamento que estaba oculto en paquetes de almidón de una conocida marca de productos alimenticios, cuyo destino final era Europa.

Luego de los trabajos de investigación y seguimientos, los agentes finalmente descubrieron a los responsables del envío y en junio del 2025 la Policía ejecutó la Operación Sarambí con doce allanamientos en Pedro Juan Caballero, Cerro Corá, Bella Vista Norte y San Estanislao, en los que se procedieron a la capturan de varios miembros de la organización, también se incautaron vehículos blindados, armas de guerra y equipos de comunicación, sin embargo el jefe de la banda junto a con sus principales colaboradores lograron escapar.

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Según los uniformados, Chui traía toneladas de cocaína desde Bolivia a bordo de avionetas que bajaban en pistas clandestinas ubicadas en el departamento de Amambay y San Pedro.

Luego cargaban la droga en paquetes de productos tradicionales y las enviaban al exterior, principalmente a países de Europa y el Brasil, operaciones con las que genera millonarias ganancias en dólares, lo que le permitió posicionarse como uno de los emergentes capos de la zona norte.

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Ahora los policías no descartan que Chui haya podido pagar la fuga de Tanchí, ya que el narco prófugo actualmente se está posicionando como uno de los capos en la frontera por lo que necesariamente deberá eliminar enemigos y al mismo tiempo cuidar su seguridad.

Consecuencias de la fuga de la cárcel de Emboscada

Tras la fuga se descubrió una enorme roca mafiosa en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza integrada por guardias, jefe de seguridad, directores y que salpica hasta los más altos cargos en el ministerio de Justicia.

Supuestamente estos estaban cobrando millonarias sumas a los internos de alta peligrosidad por el uso de celulares y otros beneficios, también se encontraron a siete capo narcos condenados en un pabellón que solo para ellos (VIP), sin las molestias de compartir celdas con otros reos.

Por todos esos hechos fueron removidos el viceministro Justicia Rubén Maciel Guerreño, quien supuestamente renunció luego de confirmar que su hermano era el abogado de uno de los siete presos del Martín Mendoza que estaban en el pabellón (VIP).

También fue destituido el Director General de Establecimientos Penitenciarios, el coronel retirado Rubén Darío Peña Weisensee,m quien fue reemplazado por el comisario general retirado Oscar Rafael Pereira Aguila,

En tanto que el director de la cárcel Martín Mendoza, Pablo Abel González Apuril fue imputado por frustración a la persecución penal y actualmente está preso en Centro Nacional de Prevenidos, exTacumbú.

Igualmente, el exdirector de Inteligencia Penitenciaria, el subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera, también fue imputado y ahora está detenido en la Agrupación Especializada.