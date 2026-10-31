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Policiales
31 de octubre de 2026 - 14:59

Apresan a chofer de Bolt y a un allegado en Asunción por millonario asalto en Villa Hayes

Diego Manuel Bordón, uno de los detenidos en el barrio Tacumbú de Asunción por un asalto ocurrido en Villa Hayes el viernes pasado.
Diego Manuel Bordón, uno de los detenidos en el barrio Tacumbú de Asunción por un asalto ocurrido en Villa Hayes el viernes pasado.

Un chofer de la plataforma Bolt y su tío, dueño del automóvil que utilizaba para trabajar, fueron detenidos esta mañana en Asunción bajo sospechas de haber participado en el millonario asalto registrado el viernes en Villa Hayes.

Por ABC Color
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Los detenidos por el millonario asalto ocurrido en Villa Hayes en la tarde del viernes pasado fueron identificados como Diego Manuel Bordón (21), chofer de la plataforma Bolt y Pascual Ramón Vargas (63), tío del primero.

Bordón estaba utilizando un automóvil Toyota Vitz de color plata, con matrícula ABA 178, para trabajar y aparentemente, es el mismo vehículo que fue abandonado por los maleantes tras el asalto y tiroteo con efectivos de la Policía de Villa Hayes.

Pascual Ramón Vargas, propietario del automóvil que supuestamente usaron los presuntos asaltantes.
Pascual Ramón Vargas, propietario del automóvil que supuestamente usaron los presuntos asaltantes.

Por su parte, Pascual Vargas, domiciliado sobre la calle Ursicino Velazco casi 8 de Diciembre del barrio Tacumbú de Asunción, es el propietario del automóvil mencionado.

Durante los procedimientos ejecutados en la mañana y el mediodía de hoy por efectivos del departamento Investigaciones de Presidente Hayes, a cargo del comisario Francisco Talavera, también se recuperó la suma de G. 2.700.000 y la ropa que aparentemente Diego utilizó durante el golpe en Villa Hayes.

Lea más: Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes

Dinero robado en asalto en Villa Hayes era para el pago de salarios

A últimas horas de la tarde del viernes, cuatro maleantes armados con pistolas y escopetas irrumpieron en una casa del barrio Bouvier de Villa Hayes, donde trabajadores de una metalúrgica debían cobrar sus haberes del mes de octubre.

Los criminales redujeron a todos los que estaban en la propiedad y luego tomaron el dinero destinado al pago de sueldos, unos G. 40.000.000 y escaparon del lugar a bordo del automóvil Toyota Vitz.

Vecinos y policías rodean el automóvil Toyota Vitz que abandonaron los presuntos asaltantes en Villa Hayes.
Vecinos y policías rodean el automóvil Toyota Vitz que abandonaron los presuntos asaltantes en Villa Hayes.

Tras la denuncia del hecho efectivos del Grupo Lince y patrulleros de la comisaría jurisdiccional cerraron casi todas las vías de escape de la ciudad y minutos después los sospechosos fueron localizados en plena huida sobre una calle vecinal.

Cuando los patrulleros del Grupo Lince intentaron interceptar el auto de los maleantes, el chofer aceleró la marcha y los que iban de acompañante abrieron fuego sobre los uniformados.

Tras la persecución de varios kilómetros, los sospechosos se vieron obligados a abandonar el auto y se internaron en una zona boscosa. Según los agentes, los maleantes pasaron la noche en la zona y en la mañana llamaron a una mujer para que vaya a rescatarlos a bordo de un auto.

Allanamiento en el barrio Tacumbú de Asunción

Tras confirmar el origen del auto abandonado, al mediodía de hoy los agentes allanaron la casa de Pascual, quien aseguró que su sobrino Diego estaba usando su auto para trabajo de plataforma, por lo que este último también fue detenido.

Lea más: Detienen a un conductor de plataforma por asalto en Asunción

Luego, los uniformados allanaron la casa de la mujer, quien fue al rescate de los presuntos asaltantes, quien resultó ser una pareja de Diego. La joven entregó los G. 2.700.000 que su pareja le dio para guardar y que aparentemente era parte de los G. 40.000.000 robados.

Aparentemente los otros maleantes que integraron la banda se bajaron del automóvil en la zona de Mariano Roque Alonso, donde los agentes de Investigaciones vigilan varias casas que serán allanadas en las próximas horas en busca de los otros maleantes, según informaron.

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