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Policiales
31 de octubre de 2026 - 14:52

Caso Mafe: condenados apelaron las sentencias y la resolución está paralizada por recusaciones

El Tribunal inició la lectura de condenas por el feminicidio de María Fernanda Benítez.
El Tribunal inició la lectura de condenas por el feminicidio de María Fernanda Benítez. Chiara Mikhaella Rolón Melgarejo fue condenada a 10 años de prisión mientras que Franco Antonio Acosta fue condenado a 5 años de cárcel.

CORONEL OVIEDO. Las condenas impuestas a los adultos procesados por el crimen de María Fernanda Benítez, conocida como Mafe, aún no están firmes debido a las apelaciones presentadas por las defensas y las recusaciones planteadas contra los miembros del Tribunal de Apelación.

Por Víctor Daniel Barrera
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El caso, que conmocionó al país, tuvo distintas condenas para los adultos involucrados y para el adolescente señalado como autor del crimen. Sin embargo, las resoluciones todavía deben superar las instancias judiciales correspondientes.

En el proceso contra los adultos, Mikhaela Rolón Melgarejo fue condenada a 10 años de prisión; Armando Silva y Karent Villar recibieron penas de cuatro años y seis meses cada uno; Franco Antonio Acosta Céspedes fue condenado a cinco años, con medidas alternativas, y Ricardo Villamayor recibió una pena de tres años.

Por su parte, Bernardo Silva, principal sospechoso del crimen fue condenado a ocho años de internación en el sistema penal adolescente.

Apelaciones de los adultos

El fiscal Fermín Segovia informó que el Ministerio Público ya contestó los recursos y solicitó la confirmación de las penas, además de la revocación de las medidas alternativas concedidas a algunos condenados.

Según explicó el fiscal Segovia, las defensas de Mikhaela Rolón Melgarejo, Ricardo Villamayor, Franco Antonio Acosta Céspedes, Armando Silva y Karent Villar apelaron las sentencias y solicitaron la absolución de sus representados.

En el caso de Mikhaela Rolón, sus defensoras, Lourdes Rolón y Laura Melgarejo, recurrieron la sentencia. Por su parte, Ricardo Villamayor apeló a través de su abogado, Gustavo Bataglia.

Franco Acosta, defendido por Bernardo Villalba y Ada Acosta, también solicitó su absolución. El mismo pedido fue presentado por el abogado Gustavo Bataglia en representación de Armando Silva y Karent Villar.

A estas apelaciones se sumó la querella adhesiva, integrada por los abogados Rafael Ojeda, Dionisio Piñanez y Agustín Acosta, en representación de Leonardo Benítez. La querella cuestionó la sentencia de Mikhaela Rolón y solicitó la realización de un nuevo juicio para buscar una condena de 30 años de prisión.

El Ministerio Público ya contestó todos los recursos y pidió que se confirmen las sentencias. Asimismo, solicitó que se revoquen las medidas alternativas a la prisión de los condenados que actualmente se encuentran en libertad.

Recusaciones frenan resolución

Los antecedentes ya se encuentran en el Tribunal de Apelación. No obstante, se plantearon recusaciones contra sus integrantes, por lo que la resolución de los recursos permanece paralizada hasta que se resuelvan esos incidentes.

Esta situación impide, por el momento, que las condenas adquieran firmeza. La definición de las apelaciones será determinante para establecer el alcance definitivo de las sentencias y la situación procesal de los condenados.

Situación de cada condenado

De acuerdo con los datos proporcionados por el fiscal Segovia, Mikhaela Rolón permanece en prisión preventiva, mientras que Ricardo Villamayor cumple medidas alternativas a la prisión.

Franco Acosta se encuentra bajo arresto domiciliario, con autorización judicial para trabajar. Armando Silva permanece en prisión preventiva y Karent Villar cumple arresto domiciliario.

Las situaciones procesales son diferentes y deberán ser analizadas en el marco de las resoluciones judiciales correspondientes. El pedido fiscal de revocar las medidas alternativas todavía debe ser resuelto por la instancia competente.

El entonces adolescente también apeló

Sala de audiencias con tres miembros del tribunal y un oficial de seguridad, mientras ciudadanos observan atentos en ropa formal.
El Juicio Oral y Publico para los adultos involucrados en el asesinato de María Fernanda Benítez, continua en la etapa testifical.

En el proceso al principal autor del crimen Bernardo Silva(18), su defensor, Carlos Samudio, presentó una apelación contra la sentencia definitiva y solicitó su nulidad y la absolución.

El fiscal Segovia indicó que la Fiscalía ya contestó ese recurso y que los antecedentes se encuentran en el Tribunal Penal Adolescente para su resolución.

Bernardo Silva fue condenado a ocho años de prisión y actualmente permanece privado de libertad en el centro educativo Sembrador.

Con las apelaciones pendientes, el caso continúa en una etapa decisiva. La resolución de los recursos determinará si se mantienen las condenas impuestas, si se modifican las penas o si corresponde realizar un nuevo juicio en alguno de los casos cuestionados.

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