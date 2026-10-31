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Policiales
31 de octubre de 2026 - 15:41

Investigan presunta estafa en expedición de títulos académicos en Horqueta

Horqueta allanamiento Fiscalía Policía Ministerio Público estafa
Agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía durante el allanamiento.Ministerio Público

La Fiscalía encabezó hoy un allanamiento a un instituto técnico en la ciudad de Horqueta tras una denuncia de supuestas irregularidades en la expedición de títulos académicos.

Por ABC Color
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Este sábado, el Ministerio Público informó que una comitiva encabezada por la fiscal Claudia Huespe García llevó a cabo un allanamiento en la sede del Instituto Técnico Superior San Expedito de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, en el marco de una investigación de un presunto hecho de estafa.

El procedimiento se realizó en el contexto de una causa abierta luego de que exalumnos de esa casa de estudios denunciaran supuestas irregularidades en la expedición de títulos académicos.

Los exalumnos “manifestaron haber sido presuntamente perjudicados en circunstancias vinculadas a las actividades académicas de la institución”, indica el informe de la Fiscalía.

Lea más: Desestiman denuncia contra empresario minero por presunta apropiación

Durante el allanamiento fueron incautados documentos y equipos informáticos que “podrían guardar relación con el hecho investigado”, añade el anuncio.

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