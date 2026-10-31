Investigan presunta estafa en expedición de títulos académicos en Horqueta

Este sábado, el Ministerio Público informó que una comitiva encabezada por la fiscal Claudia Huespe García llevó a cabo un allanamiento en la sede del Instituto Técnico Superior San Expedito de la ciudad de Horqueta, departamento de Concepción, en el marco de una investigación de un presunto hecho de estafa.

El procedimiento se realizó en el contexto de una causa abierta luego de que exalumnos de esa casa de estudios denunciaran supuestas irregularidades en la expedición de títulos académicos.

Los exalumnos “manifestaron haber sido presuntamente perjudicados en circunstancias vinculadas a las actividades académicas de la institución”, indica el informe de la Fiscalía.

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Durante el allanamiento fueron incautados documentos y equipos informáticos que “podrían guardar relación con el hecho investigado”, añade el anuncio.