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Policiales
31 de octubre de 2026 - 09:48

Rivalidad entre colegios: qué hará la Policía y qué pide a los padres

Tres policías armados y uniformados custodian la zona, mientras personas esperan en una parada de autobús frente a ellos.
Efectivos de la Policía Nacional custodian las inmediaciones del Colegio Nacional de la Capital (CNC) tras los violentos enfrentamientos registrados en la zona. En el fondo y de traje, se acerca el director Blas Dubrez.ABC Color

Tras recientes peleas entre estudiantes, la Policía reforzará patrullajes en zonas clave. El comisario Germán Chena explica el protocolo y las medidas previstas en esta nota.

Por ABC Color
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La Policía Nacional busca reforzar las medidas de prevención ante los recientes hechos de violencia entre estudiantes de distintos colegios de Asunción. El comisario Germán Chena explicó que se mantendrán los protocolos vigentes y que se trabaja en una nueva planificación para el próximo año lectivo.

Según indicó, los conflictos suelen comenzar con desafíos y provocaciones entre alumnos durante los horarios de entrada y salida de las instituciones. Por ello, la intención es reforzar la seguridad durante esos desplazamientos.

Lea más: Video: denuncian acoso y ataques de alumnos del CNC

“Son en esos momentos en que comienza el desafío que hacen estos alumnos entre instituciones”, señaló Chena.

Patrullajes en puntos de encuentro

El jefe policial explicó que los agentes realizan patrullajes en zonas donde suelen reunirse estudiantes de diferentes colegios, incluso a cierta distancia de los establecimientos educativos.

Mencionó como puntos de conflicto los alrededores del colegio Ysaty, donde coinciden alumnos del Stella Maris, así como sectores de la avenida República Argentina y la Plaza de la Democracia, en el microcentro.

Fachada del Colegio Nacional Stella Marys de Asunción.
Fachada del Colegio Nacional Stella Marys de Asunción.

“Tras los últimos acontecimientos, una de las instituciones convocó a una reunión de padres para ultimar detalles y elevar propuestas que refuercen la seguridad en la llegada y salida de los estudiantes. El objetivo es frenar los habituales enfrentamientos y desafíos entre alumnos de diferentes colegios”, precisó.

Chena señaló que algunas rivalidades entre instituciones se arrastran desde hace años y se alimentan de antecedentes y enfrentamientos anteriores. Sin embargo, cuestionó que esas diferencias terminen en actos vandálicos o agresiones.

Protocolo y responsabilidad de los padres

En cuanto al procedimiento ante hechos de violencia, el comisario explicó que, al tratarse de menores de edad, las actuaciones deben comunicarse a las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y las instancias de protección correspondientes.

También recordó que los padres tienen un papel fundamental en el cuidado y acompañamiento de sus hijos. En ese sentido, mencionó que la falta del deber de cuidado puede ser considerada cuando no existe la atención necesaria hacia los menores.

Lea más: Peleas en colegios y alumnos detenidos: ¿qué pasó en el CNC y qué hará el MEC?

Por otra parte, indicó que la Policía interviene en casos de bullying cuando se presenta una denuncia.

“La Policía generalmente interviene cuando los padres realizan la denuncia. Nosotros informamos al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y, dependiendo del tipo de acoso, también al Ministerio Público; aunque la mayoría de los casos se derivan a la niñez y la adolescencia”, dijo.

Para el próximo año, se prevé adecuar la planificación de seguridad a los lineamientos del Ministerio de Educación y Ciencias.

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