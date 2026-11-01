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Policiales
01 de noviembre de 2026 - 09:45

FTC-Sur destruye cultivo de marihuana y campamento narco en San Pedro del Paraná

Soldados en uniforme militar sosteniendo armas, rodeados de humo y vegetación despejada en la zona de cultivo narco.
Integrantes de la FTC Sur destruyeron un campamento con tres hectáreas de marihuana en San Pedro del Paraná.Gentileza

La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC-Sur) halló y destruyó un campamento narco en San Pedro del Paraná. La droga tendría como destino el mercado argentino, según las investigaciones.

Por Sergio González
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El Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), a través de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC-Sur), realizó ayer, sábado, un operativo en la localidad de San Lorenzo, distrito de San Pedro del Paraná.

El procedimiento resultó en la incineración de una plantación de marihuana y sustancias ya procesadas, así como de elementos hallados en un campamento clandestino.

La intervención se inició a primeras horas de este sábado, respaldada por datos proporcionados por el Batallón de Inteligencia Militar. La investigación apuntó a un campamento ubicado en una zona rural, donde se cosechaba y acopiaba marihuana.

Catorce personas en uniforme camuflado, algunos en posición de atención, sostienen armas de fuego en un área forestal con un cartel visible.
Un grupo de elementos de la FTC Sur localizó campamento narco en San Pedro del Paraná.

El trabajo en el terreno fue encabezado por la fiscal de la Unidad Nº 1 Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico en Itapúa, Rocío Carolina Valdez Florentín.​

Lea más: San Pedro del Paraná: asesinan a balazos a un hombre en presunto caso de sicariato

Evidencias destruidas en el sitio

Durante la incursión en la zona rural, las autoridades localizaron un campamento precario y procedieron a inutilizar los siguientes elementos:

  • 3 hectáreas de cultivos de marihuana en etapa de cosecha.
  • 300 kg de marihuana picada.
  • 5 kg de semillas.
  • Elementos utilizados para el procesamiento de la droga.
Dos hombres en camuflaje en área boscosa, observando y señalando, con humo visible en el entorno.
FTC localiza y destruye campamento narco en San Pedro del Paraná.

La representante del Ministerio Público ordenó la extracción de muestras de la sustancia para el análisis primario y dispuso la quema y destrucción total de todas las evidencias encontradas en el lugar.

Según los antecedentes del caso, los investigadores estiman que los responsables de la producción operan en la zona con el objetivo de enviar posteriormente la sustancia hacia el mercado argentino.

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