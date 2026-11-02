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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 13:56

Feminicidio en Pedro Juan Caballero: buscan a único sospechoso del crimen

Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio en Pedro Juan Caballero, buscado por la Policía.
Nelson Arzamendia Cárdenas, sospechoso de feminicidio en Pedro Juan Caballero, es buscado por la Policía Nacional.

La Fiscalía de Pedro Juan Caballero informó que se ordenó la detención del sospechoso del asesinato de una joven de 26 años, ocurrido el último fin de semana en la capital de Amambay.

Por Eder Rivas
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El fiscal Santiago Martínez ordenó la detención de Nelson Arzamendia Cárdenas (29), sindicado como único sospechoso del asesinato de su pareja, Reinalda López Núñez (26), quien falleció el sábado último tras recibir un disparo en la cabeza.

En la madrugada del sábado 31 de octubre, Reinalda López Núñez fue auxiliada y trasladada al Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, tras recibir un disparo en la cabeza, supuestamente por parte de su pareja. Pasado el mediodía, los médicos confirmaron su fallecimiento.

“Habiendo recabado elementos que hacen procedente el libramiento de una orden de detención, resolución mediante así lo hice”, indicó el representante del Ministerio Público, al confirmar la determinación adoptada en el marco investigativo del asesinato de la joven madre.

Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.
Reinalda López Núñez, de 26 años, víctima de feminicidio en Pedro Juan Caballero.

¿Qué diligencias quedan por hacer?

El fiscal Santiago Martínez indicó que se prevé para los próximos días tomar declaración a todos los involucrados, entre familiares y otros integrantes del entorno de la víctima, ya que “el objetivo es esclarecer el crimen”.

La madre de la víctima había manifestado en entrevista a nuestro medio que su hija sufrió violencia y amenazas de muerte de parte del hoy sospechoso durante los aproximadamente cuatro años que estuvieron juntos y que nunca realizó una denuncia por temor a represalias.

Lea más: Feminicidio en Pedro Juan Caballero: ¿autor imitó el caso de Eusebio Ayala?

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