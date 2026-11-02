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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 23:06

Filicidio en Itapúa: buscan a un hombre que habría asesinado a su hijo

Grupo de personas en un entorno rural, reunidos junto a varias camionetas de diferentes colores en un día nublado.
Padre habría matado a su hijo durante una discusión en Carlos Antonio López.

Un hombre de 56 años habría disparado contra su hijo durante una discusión en el barrio Caacupemí, del distrito de Carlos Antonio López. El supuesto autor huyó y es buscado por la Policía.

Por ABC Color
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Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo de arma de fuego durante una discusión con su padre, en un tinglado ubicado en el barrio Caacupemí del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa. El supuesto autor, de 56 años, huyó del lugar y actualmente es buscado por la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Diego Alan Bazzi Stolben, de 32 años. El presunto autor sería su padre, Marcos Mario Bazzi, de 56 años, quien permanece prófugo.

El hecho ocurrió el domingo 1 de noviembre, alrededor de las 13:45, en un tinglado situado al costado de la vivienda familiar.

Lea más: Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras

Discusión entre padre e hijo terminó en un disparo

Según el informe de la Comisaría 20ª de Carlos Antonio López, el episodio fue relatado a los intervinientes por la madre de la víctima, Nadali Rosemar Stolben de Bazzi, de 52 años.

De acuerdo con su versión, padre e hijo se encontraban en el tinglado cuando comenzaron a discutir. En medio del altercado, Diego habría intentado atacar a su padre con un cuchillo, momento en que Marcos habría desenfundado un arma de fuego y efectuado un disparo contra su hijo.

El hombre de 32 años cayó al suelo y falleció en el sitio. Entretanto, el supuesto autor se alejó rápidamente del lugar antes de la llegada de los agentes policiales.

Lea más: Feminicidio en Pedro Juan Caballero: buscan a único sospechoso del crimen

Policía busca al supuesto autor

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría 20ª acudieron al sitio. El caso fue comunicado al Ministerio Público para la intervención correspondiente.

La Policía Nacional inició la búsqueda de Marcos Mario Bazzi, quien hasta el momento permanece prófugo.

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