¿Quién era el bombero de San Ber que falleció cuando acudía a combatir un incendio en exCampo 9?

La vocación de servicio de Jorge Leite, bombero voluntario de San Bernardino, terminó en tragedia. Con 40 años y más de 15 años de trayectoria en el voluntariado, perdió la vida cuando se dirigía a colaborar en el combate contra un incendio. Su inesperada partida deja un profundo dolor entre sus compañeros, familiares y amigos.

Leite falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la zona de Guyraungua, sobre el tramo que une Caaguazú con J. Eulogio Estigarribia (exCampo 9).

Integraba el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Bernardino y formaba parte del contingente que se trasladaba para brindar apoyo a otros combatientes que enfrentaban una emergencia en una planta alcoholera.

El objetivo era sumar recursos humanos y colaborar en las tareas para controlar las llamas.

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El recuerdo de sus compañeros

La muerte de Jorge Leite dejó un profundo vacío entre quienes compartieron con él años de servicio, guardias y momentos de camaradería. Sus compañeros lo recuerdan como un hombre alegre, servicial y siempre dispuesto a tender una mano a quien lo necesitara.

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Ana Espinoza lo recuerda con especial cariño y resalta, sobre todo, su calidad humana, su alegría y su permanente disposición para ayudar a los demás.

“Era muy alegre, una persona muy bondadosa, se preocupaba por todos y siempre estaba para nosotros”, expresó con tristeza al evocar los momentos compartidos con Leite.

Destacó que era una persona cercana, solidaria y siempre dispuesta a tender una mano a sus compañeros, cualidades que hicieron que se ganara el aprecio de quienes tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.

Ever Escobar contó que conoció a Jorge cuando este se desempeñaba como conductor de la ambulancia municipal de San Bernardino. Al notar su predisposición y espíritu de servicio, lo invitó a incorporarse al Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Aquella invitación marcó el comienzo de un camino que terminaría convirtiéndose en una de las grandes vocaciones de su vida. Desde entonces, Leite abrazó el compromiso de ayudar y proteger a los demás, dedicando más de 15 años al servicio voluntario y dejando una huella de compañerismo entre quienes compartieron con él las jornadas de trabajo y las emergencias.

“Era una persona muy servicial y alegre. Su vida prácticamente la dedicó a los bomberos. Estaba en todo momento cubriendo las guardias y, fuera de lo bomberil, también siempre ayudaba a las personas”, recordó.

Escobar resaltó que Leite tenía una entrega permanente al servicio voluntario y que su compromiso no se limitaba a las emergencias, sino que formaba parte de su manera de vivir.

Esteban Miltos, bombero voluntario de Caacupé, también expresó su pesar por el fallecimiento. Aunque tuvo poco trato con Leite, recordó que siempre lo vio trabajar con compromiso y dedicación, cualidades que dejaron una buena impresión en quienes coincidieron con él durante las tareas de servicio.

La historia de Jorge Leite queda marcada por una circunstancia especialmente dolorosa: salió dispuesto a ayudar a otros, pero nunca llegó a cumplir aquella misión. Esta vez, quienes acostumbran acudir al auxilio de la ciudadanía son los que deben despedir a uno de los suyos.

Su alegría, solidaridad y vocación de servicio permanecerán en la memoria de sus compañeros, que hoy recuerdan al hombre que hizo de ayudar a los demás una forma de vida..

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