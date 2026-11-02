Video: detienen a siete hinchas de Olimpia tras supuestamente agredir a un simpatizante de Cerro

Siete hombres, de entre 20 y 35 años, fueron aprehendidos durante la noche del domingo tras el superclásico, en la ciudad de San Lorenzo. Esto ocurrió luego de protagonizar un supuesto hecho de perturbación de la paz pública y agredir aparentemente a un simpatizante del Club Cerro Porteño en un local de comidas rápidas del barrio Anahí, en la zona de Reducto.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:00 del 1 de noviembre, sobre la calle Benjamín Franklin casi Gioconda, luego de que agentes policiales recibieran una alerta a través del sistema 911.

De acuerdo con el informe policial, los trabajadores del establecimiento solicitaron presencia policial y manifestaron que un cliente se encontraba cenando cuando fue abordado por un grupo de personas que descendió de una camioneta.

Los recién llegados, presumiblemente simpatizantes del Club Olimpia, habrían amenazado al hombre para que entregara su remera de Cerro Porteño. Ante su negativa, comenzaron a agredirlo con sillas y otros objetos que encontraron en el local.

Persecución policial

Los supuestos agresores, al percatarse de la llegada de los uniformados, abordaron nuevamente la camioneta y huyeron del lugar. Ante esta situación, se inició una persecución que culminó sobre las calles Benjamín Franklin y Gioconda, donde los agentes lograron interceptar el vehículo y aprehender a sus siete ocupantes.

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Los detenidos fueron identificados como Jesús Alejandro Martínez Fernández (24), Jorge David Enciso Cáceres (21), Fernando José Donsel Duarte (25), Iván René Quintana Grance (32), Pablo Lorenzo Ezequiel Alvarenga Lima (20), Rolando Enrique Ferreira Quintana (30) y Eusebio Ramón Martínez Benítez (35), quien conducía la camioneta Toyota Hilux Surf, de color azul plata.

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Durante el procedimiento también fue incautado el vehículo, en cuyo interior los intervinientes encontraron varios teléfonos celulares, prendas de vestir y camisillas del Club Olimpia, algunas con la inscripción “La 79”, además de tres cartones de vino.

El caso fue comunicado a la fiscala de turno, Mirtha Rivas, de la Unidad Penal Nº 3, quien dispuso la detención de los siete involucrados, la incautación del rodado y la remisión de las evidencias al Ministerio Público.