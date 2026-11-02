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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 10:07

Superclásico: Fiscalía cita a declarar a hinchas aprehendidos

Imagen ilustrativa: Policías se enfrentan a hinchas que invadieron la cancha luego de la derrota de Cerro Porteño ante Olimpia en el Superclásico.
Imagen ilustrativa: Policías se enfrentan a hinchas que invadieron la cancha luego de la derrota de Cerro Porteño ante Olimpia en el Superclásico. Juan Pablo Pino

Tras los incidentes registrados ayer en el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, la Fiscalía confirmó que seis hinchas aprehendidos fueron citados a declarar. El Ministerio Público investiga presuntos “hechos de violencia”.

Por ABC Color
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Ayer se registró un descontrol dentro del estadio La Nueva Olla en el marco del Superclásico luego de la victoria de Olimpia y tras finalizar el partido cuando los hinchas invadieron el campo de juego. El Ministerio Público se encuentra investigando el caso, según detallaron.

Al respecto, la fiscala Cleider Velázquez dispuso la aprehensión de seis personas “sindicadas de protagonizar hechos de violencia” en el marco del encuentro deportivo.

“La investigación se inició por la supuesta comisión de los hechos punibles de resistencia, perturbación de la paz pública y violencia en los estadios”, detalla el reporte de la Fiscalía.

Equipo de la Fiscalía en camisetas negras observa el partido en La Nueva Olla, con el público vistiendo azul y rojo.
Equipo del Ministerio Público en La Nueva Olla por el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia.

Por esta investigación, las seis personas -cuyas identidades no se dieron a conocer- fueron citadas por para prestar declaraciones este lunes por la mañana.

Lea más: Violencia en el Superclásico: tres aprehendidos por invadir la cancha

Incidentes en el Superclásico

La Policía Nacional informó el balance del operativo por el Superclásico entre Cerro Porteño y Olimpia, jugado en La Nueva Olla. Tres hinchas azulgranas fueron aprehendidos por los disturbios, entre ellos los que invadieron el campo de juego, y dos policías resultaron lesionados.

Además, los controles en las inmediaciones del estadio, en el marco del operativo Py’aguapy, arrojaron:

  • Alcotest positivo: 36 aficionados, 31 de Cerro Porteño y 5 de Olimpia.
  • Petardos: dos hinchas de Olimpia fueron sorprendidos con bombas de humo, según Insfrán.
  • Estupefacientes: cuatro simpatizantes de Olimpia fueron aprehendidos por tenencia no autorizada de supuestas sustancias estupefacientes (Ley 1340/88) y trasladados a la Comisaría 21ª.
  • Ley 7269/24: otros dos hinchas de Olimpia, uno de ellos adolescente, fueron trasladados a la misma sede por transgredir las prohibiciones de la norma.
  • Cuidacoches: 22 personas fueron registradas y verificadas en el operativo anticuidacoches de los alrededores.

Lea más: SuperclásicoXABC: ¿Por qué falló el operativo de seguridad? Esto dice la Policía

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