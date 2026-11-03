Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlas

La Policía Nacional emitió en las últimas horas varios pedidos de búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país.

Lea más: Filicidio en Itapúa: buscan a un hombre que habría asesinado a su hijo

Ante la activación del protocolo de búsqueda, se solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los ciudadanos. Los datos deben ser comunicados de manera inmediata a la dependencia policial más cercana o a los números de contacto habilitados.

Personas reportadas como desaparecidas

Aldo Bruno Speciale Ayala: De 53 años, reportado como desaparecido el 2 de noviembre. Fue visto por última vez en las inmediaciones de las calles Teniente Rojas Silva y Teniente Fariña, en Asunción.

Joana Ortiz Bogado: De 15 años, desaparecida el 3 de noviembre. Fue vista por última vez sobre la calle Las Residentas, en el barrio San Jorge de la ciudad de Dr. J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú. Es de contextura delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabello negro lacio.

Luis Agustín Torales Martínez: De 14 años, visto por última vez el 3 de octubre en el barrio San Juan de Itauguá. Es de contextura delgada, estatura mediana, piel blanca y cabello castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón verde, remera negra con letras blancas, campera y calzado negros.

Carlos Caballero Rodríguez: De 59 años, desaparecido el 2 de noviembre en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí. Es de contextura robusta, cabello canoso y cutis blanco. Vestía ropa negra, kepis del mismo color, pantalón azul marino y calzado negro.

Rose Ashely Franco Lazo: De 17 años, reportada como desaparecida el 1 de noviembre. Fue vista por última vez en el asentamiento 29 de Agosto, compañía Rosado Guasu, en Ypané. Es de contextura delgada, estatura mediana, cutis blanco y cabello castaño. La vestimenta que llevaba al momento de desaparecer aún está pendiente de confirmación.

Andrea Noemí Montiel Caballero: De 16 años, vista por última vez en el asentamiento 10 de Noviembre, en San Lorenzo. Es de contextura robusta, cutis trigueño y cabello negro. Entre las prendas y objetos que llevaba se mencionan calzado y mochila negros, además de zapatillas rosadas.

¿Dónde brindar información?

La Policía Nacional insta a la ciudadanía a aportar cualquier dato útil para la localización de estas personas.

Lea más: Apresan a chofer de Bolt y a un allegado en Asunción por millonario asalto en Villa Hayes

Las comunicaciones pueden realizarse al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas llamando al (0986) 760-083, así como a las líneas de emergencia gratuitas: 130 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia) y el 911.