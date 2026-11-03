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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 13:54

Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlas

Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlas
Alerta Mafe: Policía reporta a seis personas desaparecidas y pide ayuda para localizarlasPolicía Nacional

La Policía Nacional reportó en las últimas horas a seis personas desaparecidas, entre ellas cuatro menores de edad, en las localidades de Central, Caaguazú, Paraguarí y Asunción, solicitando el apoyo de la población para dar con su paradero. Los detalles en la nota.

Por ABC Color
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La Policía Nacional emitió en las últimas horas varios pedidos de búsqueda y localización de personas reportadas como desaparecidas en distintos puntos del país.

Lea más: Filicidio en Itapúa: buscan a un hombre que habría asesinado a su hijo

Ante la activación del protocolo de búsqueda, se solicita a la ciudadanía colaborar con cualquier información que permita dar con el paradero de los ciudadanos. Los datos deben ser comunicados de manera inmediata a la dependencia policial más cercana o a los números de contacto habilitados.

Personas reportadas como desaparecidas

  • Aldo Bruno Speciale Ayala: De 53 años, reportado como desaparecido el 2 de noviembre. Fue visto por última vez en las inmediaciones de las calles Teniente Rojas Silva y Teniente Fariña, en Asunción.
Aldo Bruno Speciale Ayala: De 53 años, reportado como desaparecido el 2 de noviembre.
Se reporta la desaparición de Carlos Caballero Rodríguez, visto por última vez en San Roque González de Santa Cruz.
  • Joana Ortiz Bogado: De 15 años, desaparecida el 3 de noviembre. Fue vista por última vez sobre la calle Las Residentas, en el barrio San Jorge de la ciudad de Dr. J. Eulogio Estigarribia, departamento de Caaguazú. Es de contextura delgada, estatura mediana, cutis trigueño y cabello negro lacio.
Joana Ortiz Bogado: De 15 años, desaparecida el 3 de noviembre.
Familiares buscan información sobre Joana Ortiz Bogado, desaparecida desde el 3 de noviembre en Caaguazú.
  • Luis Agustín Torales Martínez: De 14 años, visto por última vez el 3 de octubre en el barrio San Juan de Itauguá. Es de contextura delgada, estatura mediana, piel blanca y cabello castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía pantalón verde, remera negra con letras blancas, campera y calzado negros.
Luis Agustín Torales Martínez: De 14 años, visto por última vez el 3 de octubre en el barrio San Juan de Itauguá.
Luis Agustín Torales Martínez: De 14 años, visto por última vez el 3 de octubre en el barrio San Juan de Itauguá.
  • Carlos Caballero Rodríguez: De 59 años, desaparecido el 2 de noviembre en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, departamento de Paraguarí. Es de contextura robusta, cabello canoso y cutis blanco. Vestía ropa negra, kepis del mismo color, pantalón azul marino y calzado negro.
Carlos Caballero Rodríguez: De 59 años, desaparecido el 2 de noviembre en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz.
Carlos Caballero Rodríguez: De 59 años, desaparecido el 2 de noviembre en la ciudad de San Roque González de Santa Cruz.
  • Rose Ashely Franco Lazo: De 17 años, reportada como desaparecida el 1 de noviembre. Fue vista por última vez en el asentamiento 29 de Agosto, compañía Rosado Guasu, en Ypané. Es de contextura delgada, estatura mediana, cutis blanco y cabello castaño. La vestimenta que llevaba al momento de desaparecer aún está pendiente de confirmación.
Rose Ashely Franco Lazo: De 17 años, reportada como desaparecida el 1 de noviembre.
Rose Ashely Franco Lazo: De 17 años, reportada como desaparecida el 1 de noviembre.
  • Andrea Noemí Montiel Caballero: De 16 años, vista por última vez en el asentamiento 10 de Noviembre, en San Lorenzo. Es de contextura robusta, cutis trigueño y cabello negro. Entre las prendas y objetos que llevaba se mencionan calzado y mochila negros, además de zapatillas rosadas.
Andrea Noemí Montiel Caballero: De 16 años, vista por última vez en el asentamiento 10 de Noviembre, en San Lorenzo.
Andrea Noemí Montiel Caballero fue vista por última vez en el asentamiento 10 de Noviembre en San Lorenzo.

¿Dónde brindar información?

La Policía Nacional insta a la ciudadanía a aportar cualquier dato útil para la localización de estas personas.

Lea más: Apresan a chofer de Bolt y a un allegado en Asunción por millonario asalto en Villa Hayes

Las comunicaciones pueden realizarse al Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas llamando al (0986) 760-083, así como a las líneas de emergencia gratuitas: 130 (Fono Ayuda Niñez y Adolescencia) y el 911.

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