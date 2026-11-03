Capiatá: detienen a sospechoso de robos domiciliarios

Un hombre de 27 años fue aprehendido en la compañía Rojas Cañada de Capiatá, tras ser identificado como supuesto autor de un hurto domiciliario mediante imágenes de circuito cerrado. Vecinos del barrio San Antonio proporcionaron las grabaciones a la Policía, pero se negaron a formalizar la denuncia por temor a represalias.

El detenido fue identificado como Ramón Ariel Díaz Enciso, quien registra un antecedente por hurto agravado del año 2019, según el informe de la Comisaría 59ª Toledo Cañada.

El procedimiento se realizó el lunes 2 de noviembre, alrededor de las 14:50, en una calle vecinal situada detrás de la fábrica Fideo Federal.

Lea más: Simuló un asalto para ocultar que empeñó su motocicleta

Lo reconocieron mediante cámaras de seguridad

El comisario Miguel Santacruz explicó que los agentes recibieron imágenes de circuito cerrado de una vivienda particular. En ellas se observaría al hombre señalado como responsable del hurto.

Con esos datos, efectivos que realizaban una patrulla preventiva en las inmediaciones de la fábrica Fideo Federal identificaron a una persona cuyas características coincidían con las del sospechoso. Al notar la presencia policial, el hombre habría intentado escapar, pero fue alcanzado y aprehendido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente, fue trasladado hasta la sede policial para su identificación y las averiguaciones correspondientes. Los antecedentes y demás datos recabados fueron comunicados al Ministerio Público.

Lea más: Robó dos reflectores de una iglesia de Asunción y fue detenido

Vecinos denuncian otros robos, pero temen represalias

Santacruz señaló que varios pobladores del sector mencionaron que el sospechoso estaría involucrado en otros hurtos domiciliarios. Según los testimonios recogidos por los uniformados, presuntamente ingresaría a viviendas y patios para llevarse enseres domésticos y herramientas.

Sin embargo, hasta el momento, las personas que proporcionaron las imágenes no presentaron una denuncia formal ni quisieron identificarse. El jefe policial explicó que los vecinos manifestaron temor a posibles represalias debido a que conocen al sospechoso y a otras personas que presuntamente estarían involucradas en hechos similares.

Policía insta a formalizar las denuncias

El comisario recordó la importancia de que las víctimas formalicen sus denuncias y detallen los objetos sustraídos. Esta información permite documentar los hechos, avanzar en las investigaciones y aportar elementos para los procedimientos fiscales y policiales.

El aprehendido quedó a disposición de las autoridades y se elevarán los antecedentes del procedimiento al Ministerio Público. La eventual vinculación del hombre con otros robos deberá ser investigada.