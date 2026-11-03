Robó dos reflectores de una iglesia de Asunción y fue detenido

Un hombre de 26 años fue aprehendido este lunes tras ser sindicado como supuesto autor del robo de dos reflectores de la iglesia La Piedad, en Asunción. El sospechoso fue identificado mediante imágenes de circuito cerrado y posteriormente localizado por agentes de la Comisaría 10ª, quienes recuperaron los objetos hurtados.

El detenido fue identificado como Junior Donizetti Benítez Benítez, de 26 años, quien cuenta con un antecedente por hurto agravado correspondiente al año 2026, según el informe policial.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16:30, en la avenida Doctor Semidei casi Autopista Ñu Guasu.

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Cámaras permitieron identificar al sospechoso

Según explicó el comisario Pasido Meza, jefe de la Comisaría 10ª de Asunción, la dependencia recibió la denuncia durante la tarde del lunes, luego de que se reportara la sustracción de dos reflectores del patio de la iglesia La Piedad.

A partir de las imágenes del circuito cerrado, los agentes identificaron las características del supuesto autor e iniciaron una patrulla preventiva por la jurisdicción. Durante el recorrido localizaron a un hombre que coincidía con la descripción y encontraron en su poder los dos reflectores de marca Argo.

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De acuerdo con el jefe policial, también se recuperó parte del cableado sustraído, que quedó a disposición del Ministerio Público junto con los demás elementos.

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Conocía las instalaciones de la iglesia

Meza señaló que, según las manifestaciones de los responsables del templo, el sospechoso solía frecuentar el lugar, donde incluso recibía alimentos. Esa circunstancia habría facilitado que conociera las instalaciones y los accesos.

El hombre habría ingresado por la parte trasera del predio y se dirigió directamente hacia el sector donde estaban instalados los reflectores, de los cuales se apoderó junto con parte del cableado.

Intervención fiscal

El aprehendido y las evidencias recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público. El caso fue comunicado a la fiscala María del Carmen Palazón, de la Unidad Penal N.º 1 de la Fiscalía Barrial N.º 7.