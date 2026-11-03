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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 12:02

Policía, en alerta total en medio del caso Ueno

Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados.
Integrantes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes del banco Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados.Juan Pablo Pino

En medio del “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, la Policía Nacional dispuso una alerta de seguridad del 100% para toda su fuerza efectiva desde este martes, hasta nueva disposición. La circular no vincula expresamente la medida con el caso del banco mencionado, pero coincide con el operativo de resguardo policial solicitado por el BCP para sus sedes.

Por ABC Color
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La Policía Nacional dispuso una “alerta de seguridad del 100%” para toda su fuerza efectiva desde las 10:30 de este martes y hasta nueva disposición. La medida se da en medio del “procedimiento de resolución” de Ueno Bank y del despliegue de efectivos policiales en las sedes de la entidad bancaria, a pedido del Banco Central del Paraguay (BCP).

La disposición fue comunicada mediante la Circular Nº 149, emitida por la Subcomandancia de la Policía Nacional en Asunción. El documento establece que todo el personal policial deberá permanecer en alerta hasta que se emita una nueva instrucción.

La circular, firmada por el comisario Feliciano Martínez, subcomandante de la Policía Nacional, no especifica los motivos de la medida ni señala que esté relacionada con el caso Ueno Bank.

Sin embargo, la disposición coincide con el operativo de seguridad desplegado en los locales de la entidad bancaria, en el marco de las actuaciones solicitadas por el BCP.

Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

Dos policías, uno con uniforme azul y arma, otro en uniforme negro y brazos cruzados, custodian un edificio moderno entre áreas verdes.
Dos policías vigilan la sucursal del Ueno Bank en el centro de Asunción.

Cobertura policial en las sedes de Ueno

El Banco Central solicitó apoyo de la Policía para acompañar a sus funcionarios durante las actuaciones previstas en la casa matriz y las sucursales de Ueno Bank, los días 2 y 3 de noviembre.

El pedido fue formalizado ayer. La cobertura contempla el resguardo de los funcionarios durante las diligencias institucionales.

El procedimiento se desarrolla luego de que el BCP dispusiera, en la madrugada de este martes, iniciar la resolución de Ueno Bank, tras constatar que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

Lea más: ¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir

Dos policías en uniforme de camuflaje y amarillo realizan vigilancia frente a Ueno Bank, con un ambiente urbano de fondo.
Custodia policial en sucursal de Ueno Bank, luego de que el BCP decidiera el procedimiento de resolución del banco Ueno.

En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación penal tras la denuncia presentada por el Banco Central, en el marco del procedimiento de resolución de la entidad bancaria.

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