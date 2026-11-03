Policía, en alerta total en medio del caso Ueno

La Policía Nacional dispuso una “alerta de seguridad del 100%” para toda su fuerza efectiva desde las 10:30 de este martes y hasta nueva disposición. La medida se da en medio del “procedimiento de resolución” de Ueno Bank y del despliegue de efectivos policiales en las sedes de la entidad bancaria, a pedido del Banco Central del Paraguay (BCP).

La disposición fue comunicada mediante la Circular Nº 149, emitida por la Subcomandancia de la Policía Nacional en Asunción. El documento establece que todo el personal policial deberá permanecer en alerta hasta que se emita una nueva instrucción.

La circular, firmada por el comisario Feliciano Martínez, subcomandante de la Policía Nacional, no especifica los motivos de la medida ni señala que esté relacionada con el caso Ueno Bank.

Sin embargo, la disposición coincide con el operativo de seguridad desplegado en los locales de la entidad bancaria, en el marco de las actuaciones solicitadas por el BCP.

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Cobertura policial en las sedes de Ueno

El Banco Central solicitó apoyo de la Policía para acompañar a sus funcionarios durante las actuaciones previstas en la casa matriz y las sucursales de Ueno Bank, los días 2 y 3 de noviembre.

El pedido fue formalizado ayer. La cobertura contempla el resguardo de los funcionarios durante las diligencias institucionales.

El procedimiento se desarrolla luego de que el BCP dispusiera, en la madrugada de este martes, iniciar la resolución de Ueno Bank, tras constatar que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

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En paralelo, el Ministerio Público abrió una investigación penal tras la denuncia presentada por el Banco Central, en el marco del procedimiento de resolución de la entidad bancaria.