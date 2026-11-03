ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Policiales
03 de noviembre de 2026 - 07:38

Policía realizará cobertura de seguridad al BCP en sedes de Ueno Bank

Local de UENO Bank.
Local de UENO Bank.

En el marco del procedimiento de resolución de Ueno Bank, el Banco Central del Paraguay (BCP) solicitó apoyo policial para acompañar a sus funcionarios durante las actuacones previstas en la casa matriz y las sucursales de la entidad bancaria.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Banco Central del Paraguay (BCP) solicitó a la Policía Nacional la asignación de personal para brindar cobertura de seguridad a sus funcionarios durante un procedimiento en la casa matriz y las sucursales de Ueno Bank.

La medida está prevista para ayer y este martes 3 de noviembre, según consta en una nota remitida a la Dirección General de Prevención y Seguridad.

El pedido fue formalizado ayer. En el documento, la banca matriz solicita disponer de efectivos policiales para acompañar a sus funcionarios durante las diligencias en los distintos locales de la entidad.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

La cobertura policial responde a una cuestión de orden y seguridad durante el desarrollo de las actuaciones institucionales del BCP. En ese contexto, todos los locales de Ueno se encuentran resguardados, conforme al dispositivo previsto para acompañar el procedimiento del Banco Central.

Procedimiento del BCP tras la resolución de Ueno Bank

La solicitud de acompañamiento policial se produce luego de que, en la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

Lea más: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras intervención del BCP a Ueno Bank

La decisión fue adoptada tras constatarse que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
03
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
04
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar