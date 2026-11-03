Policía realizará cobertura de seguridad al BCP en sedes de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) solicitó a la Policía Nacional la asignación de personal para brindar cobertura de seguridad a sus funcionarios durante un procedimiento en la casa matriz y las sucursales de Ueno Bank.

La medida está prevista para ayer y este martes 3 de noviembre, según consta en una nota remitida a la Dirección General de Prevención y Seguridad.

El pedido fue formalizado ayer. En el documento, la banca matriz solicita disponer de efectivos policiales para acompañar a sus funcionarios durante las diligencias en los distintos locales de la entidad.

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La cobertura policial responde a una cuestión de orden y seguridad durante el desarrollo de las actuaciones institucionales del BCP. En ese contexto, todos los locales de Ueno se encuentran resguardados, conforme al dispositivo previsto para acompañar el procedimiento del Banco Central.

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Procedimiento del BCP tras la resolución de Ueno Bank

La solicitud de acompañamiento policial se produce luego de que, en la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank.

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La decisión fue adoptada tras constatarse que el índice de solvencia de la entidad se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.