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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 01:14

Tres aprehendidos por el hurto de una motocicleta en Asunción

Tres hombres con capuchas, de pie frente a un cartel policial, vestidos con camisetas de diferentes colores y pantalones cortos.
Tres personas fueron aprehendidas en Tacumbú, acusadas de hurtar una moto en Asunción.

Tres aprehendidos en Tacumbú por hurtar una moto en Asunción. La Policía la recuperó desarmada: motor, cuadro y tanque estaban repartidos en dos casas.

Por ABC Color
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Efectivos de la Comisaría 2ª Metropolitana recuperaron una motocicleta hurtada en Asunción, pero no entera. Los uniformados encontraron el vehículo desarmado en dos viviendas del barrio Tacumbú y aprehendieron a tres hombres, todos mayores de edad, que ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Denuncia al mediodía, recuperación al día siguiente

El subcomisario Blas Espínola, de la Comisaría 2ª, explicó que la denuncia ingresó al mediodía del domingo. A partir de ahí, el personal realizó tareas de inteligencia que permitieron ubicar la moto este lunes.

Según el informe policial, los agentes analizaron cámaras de circuito cerrado y recolectaron datos en la zona. Así dieron con uno de los sospechosos en la vía pública. Tras ser interrogado, este habría confesado dónde estaban sus cómplices y el destino del vehículo.

Lea más: San Lorenzo: a juicio el supuesto motochorro que atacó con machete

Un motor en una casa, el resto en otra

Piezas de motocicleta desordenadas en un taller, incluyendo ruedas, motor y chasis sobre baldosas beige.
La moto robada fue recuperada, pero totalmente desarmada.

Los tres aprehendidos fueron detenidos en lugares distintos. En un domicilio, donde estaba el motor, cayó uno. En otro, donde se recuperó el resto de la moto, fueron aprehendidos los otros dos.

El informe agrega que se hizo un rastrillaje en terrenos baldíos y viviendas precarias de Tacumbú y alrededores, con la “cooperación” de los detenidos. Se recuperaron el motor, el cuadro, el tanque y las partes plásticas de la motocicleta, una Kenton GTR-200-DLX modelo 2011. Los hechos fueron registrados en la zona de la Costanera Sur, en Villa La Esperanza.

Lea más: Hurto en Luque: detienen a un hombre que arrastraba un lavarropas

Quiénes son y qué rol habrían tenido

Los aprehendidos tienen 19, 31 y 18 años. Según Espínola, dos de ellos habrían hurtado la moto y el tercero “se acopló” para desarmarla. Dos cuentan con antecedentes y el tercero no, de acuerdo con el informe.

El comisario mencionó que los antecedentes son por hurto y robo agravado.

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