Ueno Bank: Fiscalía evalúa actuar de oficio

“Nosotros, el Ministerio Público, y específicamente la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción a mi cargo, nos encontramos en alerta, pendientes de todo lo que surja con relación a este tema, que ya es de público conocimiento. De momento no tenemos ninguna información oficial, ninguna comunicación oficial de la entidad de supervisión y control de la entidad financiera, que es la Superintendencia de Bancos”, recalcó Salomón.

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No obstante, aseguró que están pendientes de informaciones y comunicaciones, a fin de determinar si amerita la intervención del Ministerio Público para determinar la existencia de conductas que puedan ser incriminadas en hechos punibles. “Necesitamos hechos concretos a los fines justamente de direccionar la investigación y en base a ello ir avanzando”, subrayó.

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Consultada sobre si pueden actuar de oficio, la agente del Ministerio Público detalló que tienen competencia para abrir una investigación, pero “debemos tener hechos concretos que ameriten, la intervención del Ministerio Público. Es por ello que estamos pendientes de las informaciones que vayan surgiendo”, insistió.

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Las causas

La fiscal Salomón explicó que en caso de determinarse conductas irregulares, estas podrían tipificarse como lesión de confianza, apropiación, conductas conducentes a la quiebra y otros más. “Yo hablo de forma genérica, porque para que podamos nosotros hablar de conductas o de tipos penales, debemos de tener hechos concretos y es lo que nosotros estamos verificando de las informaciones que van surgiendo”, resguardó.

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En cuanto a medidas para evitar que los responsables del banco se fuguen del país, indicó que se puede realizar solamente a través de una medida cautelar que se origina a partir de algún tipo de sospecha de comisión de hecho punible. “Esa medida cautelar, es la que conocemos como la prohibición de salida del país y surge únicamente a partir de una imputación”, precisó.

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Recordó que ellos como fiscalía solo pueden plantear algún tipo de procesamiento y proceso. Luego, es un juez penal de garantías el que dicta la medida cautelar. “Es por ello justamente, debido a la relevancia de todo lo que está ocurriendo, que nosotros estamos pendientes y ya estamos en reunión a los efectos de analizar y hacer un monitoreo de la información que está surgiendo”, insistió.