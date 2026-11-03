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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 10:02

Ueno Bank: Fiscalía evalúa actuar de oficio

Un grupo se reúne frente a Ueno bank en EE.UU y Fulgencio R. Moreno.
Fachada de Ueno Bank sucursalGustavo Machado

Nancy Salomón, fiscal adjunta de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, precisó que están evaluando actuar de oficio luego del inicio del procedimiento de resolución a Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por ABC Color
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“Nosotros, el Ministerio Público, y específicamente la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción a mi cargo, nos encontramos en alerta, pendientes de todo lo que surja con relación a este tema, que ya es de público conocimiento. De momento no tenemos ninguna información oficial, ninguna comunicación oficial de la entidad de supervisión y control de la entidad financiera, que es la Superintendencia de Bancos”, recalcó Salomón.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

No obstante, aseguró que están pendientes de informaciones y comunicaciones, a fin de determinar si amerita la intervención del Ministerio Público para determinar la existencia de conductas que puedan ser incriminadas en hechos punibles. “Necesitamos hechos concretos a los fines justamente de direccionar la investigación y en base a ello ir avanzando”, subrayó.

Consultada sobre si pueden actuar de oficio, la agente del Ministerio Público detalló que tienen competencia para abrir una investigación, pero “debemos tener hechos concretos que ameriten, la intervención del Ministerio Público. Es por ello que estamos pendientes de las informaciones que vayan surgiendo”, insistió.

Lea más: “Hay plata para pagarles a todos los que tienen menos de G. 228 millones en sus cuentas”

Las causas

La fiscal Salomón explicó que en caso de determinarse conductas irregulares, estas podrían tipificarse como lesión de confianza, apropiación, conductas conducentes a la quiebra y otros más. “Yo hablo de forma genérica, porque para que podamos nosotros hablar de conductas o de tipos penales, debemos de tener hechos concretos y es lo que nosotros estamos verificando de las informaciones que van surgiendo”, resguardó.

En cuanto a medidas para evitar que los responsables del banco se fuguen del país, indicó que se puede realizar solamente a través de una medida cautelar que se origina a partir de algún tipo de sospecha de comisión de hecho punible. “Esa medida cautelar, es la que conocemos como la prohibición de salida del país y surge únicamente a partir de una imputación”, precisó.

Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

Recordó que ellos como fiscalía solo pueden plantear algún tipo de procesamiento y proceso. Luego, es un juez penal de garantías el que dicta la medida cautelar. “Es por ello justamente, debido a la relevancia de todo lo que está ocurriendo, que nosotros estamos pendientes y ya estamos en reunión a los efectos de analizar y hacer un monitoreo de la información que está surgiendo”, insistió.

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