Manuel Ferreira: “Hay plata para pagarle a todos los que tienen menos de G. 228 millones en sus cuentas”

Según el exministro de Hacienda Manuel Ferreira, lo primero que ocurrirá será una revisión rápida de los activos. “Entre los activos está liquidez. Liquidez quiere decir lo que está en caja o lo que está de alguna manera depositado en el Banco Central, que se puede disponer rápidamente, que parecería ser muy poca”, explicó Ferreira.

Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo

Acto seguido, los activos se van clasificando de más líquidos a menos líquidos. “Esto tiene la cartera y creo que ahí es donde están los problemas graves. Teóricamente, se ha prestado dinero a empresas del mismo grupo en exceso de los límites establecidos. El número del que se habla es más de 600 millones de dólares, cuando lo que podían prestar era hasta 80”, precisó el economista.

🔴 CASO UENO: “EL BANCO CENTRAL PASA A SER EL DIRECTOR DEL BANCO”, EXPLICAN



📌 Tras el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), @SaraMorenoPy abordó los efectos de la medida y las disposiciones previstas en la Ley… pic.twitter.com/FbUhZxGASy — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 3, 2026

Según su explicación, ese dinero debe ser restituido desde las empresas beneficiarias con los prestamos. “En tercer lugar, vienen bienes de uso. Bienes de uso son equipamientos, terrenos, edificios, que parecerían que están sobrevalorados. En cuarto lugar, vienen estas acciones en otras empresas, hay que ver esas acciones si es que sirven o no sirven”, puntualizó.

Lea más: Carlos Carvallo anuncia que puso su renuncia a disposición en el BCP tras la crisis por ueno bank

Se activa el Fondo de Garantía de Depósitos

En una primera revisión, todo esto se suma. “Si ese total es menor que la deuda, el Banco tiene patrimonio negativo y parecería ser que es eso lo que está pasando. En ese caso no alcanza el dinero para cubrir toda la deuda. Entonces, entra en vigencia el Fondo de Garantía de Depósitos”, indicó.

🔴 CASO UENO: GARANTÍA DE DEPÓSITOS TIENE UN PLAZO DE 15 DÍAS, CON POSIBLE PRÓRROGA



📌 Ley N.º 2.334/03 establece un plazo de hasta 15 días corridos para honrar la garantía de depósitos, contado desde la aprobación de la resolución de la entidad.



📌 Ese plazo puede ampliarse… pic.twitter.com/AfOZGDxJVh — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 3, 2026

El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) es un mecanismo de protección creado por ley para resguardar de forma parcial el dinero de los ahorristas (personas físicas o jurídicas) en caso de que una entidad financiera entre en un proceso de insolvencia, quiebra o liquidación

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras “procedimiento de resolución”

“El número que van a tener que repetir todo el día es este número: 228.300.000 guaraníes. Son 75 salarios mínimos, que es hasta donde te cubre el Fondo de Garantía de Depósitos para personas físicas y para personas jurídicas. Cualquier persona que tenga esta cantidad o menos que esto, puede quedarse tranquila”, pregonó Manuel Ferreira.

Ferreira precisó que el Fondo es de 1.404 millones de dólares y que las cuentas menores al límite de los 228.300.000 guaraníes, suman en total 850 millones de dólares. “En otras palabras, hay plata de sobra para pagarles a todos los que tienen menos de 228.300.000 guaraníes”, subrayó.

Lea más: Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista

¿Y si tengo una deuda con el banco?

Si uno mantiene una deuda con el banco, el exministro explicó que lo que ocurrirá es poner a la venta la cartera de créditos a otro banco interesado. “En otras palabras, vos tenés una deuda de 10 millones de guaraníes con el banco y eso se vende contra un depósito de 10 millones de guaraníes que tiene otro banco. Entonces, posiblemente una de las cosas que pase va a ser que mucha gente se encuentre con que su cuenta pasó a otro banco”, recalcó.

Detalló que la Superintendencia es la que tiene que avisar a la ciudadanía desde qué momento va a darse ese paso. “Posiblemente te llegue un mensaje por teléfono, donde diga: ‘Su cuenta ya no pertenece más a Ueno Bank y desde hoy pertenece hoy al Banco X”, graficó. El mismo explicó que esto debe darse en 15 días corridos a partir de la determinación. Además, el orden de prioridades es de los más pequeños a los más grandes.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

¿Y si tengo más de 228 millones?

El economista aclaró que en caso de cuentas compartidas, la devolución se hace por cada persona, En caso de que una persona tenga dos cuentas, la restitución será solo de 228 millones. Si el monto en la cuenta es superior, “el saldo que te falta cobrar va a entrar dentro de un proceso donde vas a tener tener que ver que se vayan liquidando los activos del banco que se puedan recuperar”, refirió.

🔴 CASO UENO: DE LOS MÁS DE US$ 300 MILLONES DEL IPS, SOLO G. 228,3 MILLONES RECUPERARÍA DE FORMA INMEDIATA



📌 El economista Manuel Ferreira analizó el futuro de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) depositados en Ueno Bank y señaló que la institución también… pic.twitter.com/EwY1BhVSqE — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 3, 2026

Esos activos son aquellos que no se pueden vender rápidamente, según precisó. En ellas se encuentras bienes inmuebles entre otros que tienen que pasar por un proceso de catastro, tazación y demás antes de ser ofertada.

Lea más: Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana

“Se habla de que hay créditos que figuran por 100, pero en realidad valen 20, porque se le prestaron a las empresas amigas vinculadas al banco. Entonces, el Banco Central va a tener que ir contra esas empresas mías vinculadas y ver qué es lo que puede cobrar. Ese procedimiento puede tardar años”, refirió Ferreira.