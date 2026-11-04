Directivos de Ueno Bank se abstienen de declarar ante la Fiscalía

Tres directivos vinculados a Ueno Bank de los ocho detenidos se abstuvieron de declarar ante la Fiscalía, en el marco de la investigación penal abierta tras el procedimiento de resolución de la entidad financiera mencionado por el Banco Central del Paraguay (BCP). La decisión fue confirmada por sus respectivas defensas legales durante las audiencias indagatorias.

Los abogados Víctor Dante Gulino, Álvaro Cáceres y Cristóbal Cáceres, representantes de Miguel Vázquez, fundador y vicepresidente primero de Ueno, informaron que su cliente decidió ejercer su derecho a abstenerse de declarar ante el equipo fiscal encabezado por Francisco Cabrera.

Por su parte, el abogado Guillermo Ferreiro, defensor de Julio Rey, integrante del directorio de Ueno, también confirmó que su representado se abstuvo de prestar declaración ante la Fiscalía.

El profesional explicó que resultó imposible preparar una declaración debido a la extensión de la denuncia, la reciente notificación a su cliente y la generalidad de los hechos señalados. Según sostuvo, la defensa necesita conocer con mayor precisión los elementos de la investigación para ejercer adecuadamente el derecho a la defensa.

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Defensa de Rey cuestiona las condiciones de la detención

Ferreiro manifestó que, si en el plazo de 24 horas no se pone a su cliente a disposición de un juez, deberá ser liberado, conforme a lo que establece la normativa. Asimismo, aseguró que no existe peligro de fuga y que su defendido tiene la intención de colaborar plenamente con las investigaciones.

“Tienen que liberarle y que estén tranquilos que va a estar en su domicilio a disposición de la justicia”, expresó el abogado al referirse a la situación procesal de Rey.

En cuanto a Mariana Isabel Torres Rubiani, su defensa legal también comunicó que decidió abstenerse de declarar durante la audiencia indagatoria.

Los representantes de Torres Rubiani señalaron que las calificaciones jurídicas son provisorias y que no podrán brindar mayores detalles sobre la situación de su defendida hasta que se formule formalmente el acta de imputación.

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Investigación fiscal tras procedimiento del BCP

Los tres directivos fueron detenidos en el marco del procedimiento de resolución de Ueno Bank mencionado por el Banco Central del Paraguay, situación que derivó en la apertura de una investigación penal por parte del Ministerio Público.

La investigación está encabezada por el fiscal Francisco Cabrera, junto con su equipo, que lleva adelante las diligencias para esclarecer los hechos denunciados por el BCP y determinar las eventuales responsabilidades.